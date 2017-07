Microsoft bevestigt ontslagen bij reorganisatie salesafdeling

Microsoft bevestigt dat het zijn salesafdelingen gaat reorganiseren. Daarbij zou het bedrijf minder dan 10 procent van de salesmedewerkers ontslaan en van de geschrapte banen zou driekwart zich buiten de Verenigde Staten bevinden.

Volgens CNBC gaat het om duizenden banen, hoewel het volgens de site tegelijkertijd een relatief klein deel van het totale personeelsbestand van 121.000 mensen gaat. Microsoft heeft het personeel donderdag ingelicht over de veranderingen.

"Zoals alle bedrijven, evalueren we onze business regelmatig. Dit kan resulteren in een toename van de investeringen op sommige plekken en, van tijd tot tijd, in werkverschuivingen elders", aldus het bedrijf. Het doel zou niet zozeer zijn om in de kosten te snijden, maar meer een verandering van verkoopstrategie, is de claim. Onder andere zouden verkopers met brede kennis van zaken grotere pakketten moeten kunnen verkopen.

Maandag verscheen het gerucht dat Microsoft de reorganisatie in gang wou zetten. Toen werd een focus op Azure bij sales als reden genoemd.