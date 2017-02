Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 12:27, 5 reacties • Feedback

ING heeft een toepassing voor Apples chatapplicatie iMessage uitgebracht waarmee klanten van de bank betaalverzoeken kunnen sturen naar contacten. De functie werkt op iPhones en iPads met iOS 10, tot een bedrag van 99 euro.

Om de functie te activeren moeten gebruikers de ING Bankieren-app downloaden vanuit de App Store voor iMessage. Daarbij moet ook de meest recente versie van de ING Mobiel Bankieren-app zijn geïnstalleerd op het apparaat om de functie aan te kunnen zetten. Als dat is gedaan, hoeven gebruikers daarna niet meer de app te openen of in te loggen voor het maken van betaalverzoeken.

Binnen iMessage kunnen betaalverzoeken voor bedragen van 1 tot 99 euro gemaakt worden. Ontvangers krijgen een link die ze dienen te volgen om de betaling af te ronden. De functie is vergelijkbaar met Tikkie van ABN Amro; dat is een losse app waarmee gebruikers betaalverzoeken kunnen sturen naar andere gebruikers van die app, of naar contacten in WhatsApp.

Met de komst van iOS 10 heeft Apple het mogelijk gemaakt voor ontwikkelaars om iMessage-apps te maken voor de Berichten-app. ING heeft daar gebruik van gemaakt voor de integratie van betaalverzoeken in iMessage.