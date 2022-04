Nextcloud 22 krijgt nieuwe functies voor groepen en ondertekenen pdf-documenten

Nextcloud Hub 22 is uit. Deze versie voegt onder andere nieuwe groepsfuncties toe en laat gebruikers chatberichten omzetten in taken. Ook krijgt het opensourceplatform voor bestandshosting een geïntegreerde functie voor het ondertekenen van pdf-bestanden.

De nieuwe versie van Nextcloud Hub krijgt onder andere 'circles'. Dat zijn een soort groepen die gebruikers kunnen aanmaken. Vervolgens kunnen Nextcloud-gebruikers mensen toevoegen aan zo'n circle en bijvoorbeeld een chatroom beginnen en bestanden delen met leden van die groep, of taken toewijzen aan de circle. Gebruikers kunnen kiezen of circles zichtbaar zijn voor andere leden van een Nextcloud-server, zodat zij eventueel toegang kunnen aanvragen.

De ontwikkelaars voegen ook enkele andere functies voor samenwerking toe. Zo wordt de workflow voor het goedkeuren van documenten op de schop genomen. Een beheerder van een Nextcloud-server kan een approval flow instellen. Een dergelijke goedkeuringsflow bepaalt onder andere welke gebruikers goedkeuring kunnen vragen voor welk type document, en welke gebruikers deze documenten vervolgens kunnen goedkeuren. Beheerders kunnen ook automatisch tags laten toevoegen aan goed- of afgekeurde documenten. De ontwikkelaars van Nextcloud noemen bijvoorbeeld het indienen van vakantieverzoeken als mogelijk gebruiksscenario voor deze feature.

Een pdf ondertekenen in Nextcloud Hub 22. Bron: Nextcloud

In het verlengde hiervan integreert Nextcloud ondersteuning voor het ondertekenen van pdf-documenten in zijn software. De Nextcloud Hub krijgt in versie 22 ondersteuning voor drie pdf-ondertekentools; DocuSign, het Europese EIDEasy en de opensourcesoftware voor signeren LibreSign. De software krijgt ook nieuwe taakbeheerfuncties. Zo kunnen gebruikers chatberichten omzetten in taken en andersom.

De kalenderfunctie van Nextcloud Groupware krijgt een prullenbak, waarmee gebruikers geschrapte kalenderevenementen binnen een maand kunnen herstellen. Gebruikers kunnen de prullenbak ook tussentijds legen, waardoor de kalenderpunten permanent verwijderd worden. De agendafunctie van Nextcloud introduceert verder een feature waarmee gebruikers een vergaderzaal, bedrijfsauto of andere middelen van een organisatie kunnen boeken.

Verder beschikt Nextcloud Mail over verbeterde threads, e-mailtagging en ondersteuning voor Sieve-filtering. De Nextcloud-projectbeheertool Deck krijgt een verbeterde zoekfunctie, integratie met Talk en ondersteuning voor het direct toevoegen van documenten aan een taak vanuit Nextcloud Files. Nextcloud Hub 22 en de bijbehorende geüpdatete onderdelen zijn per direct beschikbaar.