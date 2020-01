CERN ruilt Facebook Workplace in voor opensourcesysteem Mattermost

Nadat Facebook aanpassingen doorvoerde aan het Facebook Workplace-account van CERN, heeft de organisatie besloten over te stappen op opensourcealternatieven zoals Mattermost en Discourse.

CERN meldt dat het vrijdag stopt met Facebook Workplace, een zakelijk platform met onder andere de mogelijkheid groepen aan te maken en chatberichten uit te wisselen. De in Zwitserland gevestigde organisatie voor nucleair onderzoek schrijft dat ze Workplace gebruikte nadat Facebook dit kosteloos aanbood.

Vorig jaar kondigde Facebook nieuwe betaalde abonnementen aan, waarna ook CERN de melding kreeg dat het moest gaan betalen of over moest stappen op een uitgeklede, gratis variant. Die laatste optie zou betekenen dat CERN beheerrechten zou verliezen en dat gebruikersdata naar Facebook gestuurd zou worden.

CERN besloot daarop alternatieven te onderzoeken, ook omdat veel medewerkers van de organisatie hadden aangegeven bij voorkeur geen tool van een bedrijf te gebruiken dat ze vanuit privacyoverwegingen niet vertrouwen. Toch hadden zo'n duizend medewerkers een account aangemaakt en waren wekelijks ongeveer honderdvijftig personeelsleden actief op Workplace.

Voor instant messaging gebruikt CERN inmiddels Mattermost en als discussieplatform is inmiddels Discourse in gebruik genomen. Dit jaar neemt de organisatie platforms voor notificaties en nieuwsbrieven in gebruik. In de zomer van vorig jaar maakte CERN al bekend af te stappen van Microsoft-producten en opensourcealternatieven in gebruik te nemen, vanwege de hoge licentiekosten voor de Microsoft-software.