CERN gaat Microsoft-producten vervangen door opensourcesoftware

CERN zit in een proces om hun Microsoft-producten te vervangen. De organisatie doet dat vanwege een verhoging van de licentiekosten. Het instituut zegt dat het bij het zoeken naar vervangende software zoveel mogelijk gaat proberen om opensourcesoftware in te zetten.

Emmanuel Ormancey, een systeemanalist bij CERN, beschrijft dat de commerciële softwarelicenties niet langer houdbaar zijn. Het instituut van de ondergrondse deeltjesversneller in Zwitserland kon decennialang Microsoft-programma's bekostigen, omdat er een lager tarief voor academische instituties van toepassing was. Dat is echter niet meer het geval; Microsoft heeft deze academische status voor CERN ingetrokken.

Volgens Ormancey betekent dit dat de licentiekosten meer dan het tienvoudige zullen zijn. Het instituut heeft wel een soort overgangsperiode uitonderhandeld met Microsoft, waardoor deze kostenstijging geleidelijk aan zou oplopen gedurende een periode van tien jaar, maar dat neemt volgens Ormancey niet weg dat dit voor CERN niet houdbaar is.

Het intrekken van de academische status heeft als gevolg dat er gekeken wordt naar het aantal individuele gebruikers. Door de vele samenwerkingsverbanden binnen CERN en de brede gemeenschap zouden er een hoog aantal licenties nodig zijn om de diensten aan iedereen te leveren. Een dergelijk businessmodel uit de private sector, waarbij er gekeken wordt naar het aantal gebruikers, zou te duur gaan worden.

CERN heeft hier al op ingespeeld door een jaar geleden het Microsoft Alternatives-project in het leven te roepen. Het doel van dit project is de overgang van commerciële softwareproducten van Microsoft en andere bedrijven naar opensourceoplossingen te onderzoeken. Het uitgangspunt is dat de dienstverlening voor al het CERN-personeel op hetzelfde niveau blijft, er controle over de data blijft en er geen sprake mag zijn van vendor lock-in. Deze zomer begint een pilot met een nieuwe maildienst voor een deel van het personeel. Daarnaast komt er een pilot waarbij sommige Skype for Business-clients worden overgezet.