Frank Ahearn, Victor Gevers en meer op de Meet-up XL Privacy & Security

We kunnen de tweede keynote van de Meet-up XL Privacy & Security bekendmaken. Frank M. Ahearn, onder meer bekend van de bestseller How to Disappear, komt speciaal voor Tweakers naar Nederland voor een bijzondere keynote. Behalve met Ahearn is het programma uitgebreid met sprekers over opensource-intelligence (osint), malware, securityresearch, de do's & don'ts van de politie en meer.

Nooit meer gevonden worden?

Frank M. Ahearn is expert in privacy, social engineering, 'skip tracing', ofwel het vinden van voortvluchtigen, en het laten verdwijnen van mensen die niet gevonden willen worden. In deze sessie zal Frank laten zien hoe particuliere onderzoekers en andere kwaadwillenden personen kunnen zoeken met behulp van een combinatie van databases en technologie. Hij zal ook uitleggen hoe je kunt verdwijnen, hoe je jezelf kunt beschermen tegen opdringerige informatie en hoe je on- en offline gegevens kunt gebruiken om valse digitale voetafdrukken te maken.

Nico Dekens (Dutch Osint Guy), ethical hacking en Kaspersky

Naast Frank M. Ahearn hebben we ethical hacker Victor Gevers, 'Dutch Osint Guy' Nico Dekens en Jornt van der Wiel van Kaspersky aan het programma toegevoegd.

Nico Dekens heeft meer dan twintig jaar ervaring als intelligence analist bij de politie. Hij analyseerde moordzaken, internationale drugszaken en meer. In zijn presentatie gaat hij dieper in op wat osint is en laat hij zien hoe krachtig online informatie verzamelen en analyseren kunnen zijn in het digitale tijdperk. Zo werden de daders van het neerhalen van vlucht MH-17 opgespoord door een osint-onderzoek. In zijn presentatie deelt hij de beste tools, tips en ambachtelijke trucs aan de hand van een echte onderzoekscasus.

Victor Gevers is bekend geworden als de man met een recordaantal coordinated vulnerability disclosure reports. Maar liefst 5.400 kwetsbaarheden heeft hij gevonden, gerapporteerd en gefikst over een periode van ruim twintig jaar.

Jornt van der Wiel is beveiligingsexpert Benelux voor Kaspersky Lab en lid van de werkgroep voor het niewe e-id-systeem in Nederland. In zijn presentatie gaat hij dieper in op de werkwijze van Kaspersky. Benieuwd naar hun presentaties? Neem dan een kijkje op onze actiepagina en lees meer.

Tickets nog steeds verkrijgbaar

De verkoop van tickets voor deze Meet-up is voortvarend van start gegaan. De earlybirdtickets én de speciale bundel met het boek van Huib Modderkolk zijn uitverkocht. Reguliere tickets zijn nog voldoende beschikbaar. Voor slechts vijftien euro krijg je een volledig dagprogramma met verschillende keynotes en heel veel masterclasses. Wacht dus niet te lang, want we zien je graag op 2 november op de Meet-up XL privacy en security in Hilversum.