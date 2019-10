Tweakers Meet-up Tech in de Zorg - Bekijk nu alle presentaties

Twee weken geleden vond de derde Tweakers Meet-up van het jaar plaats. Ditmaal werd de Meet-up, met als onderwerp Tech in de Zorg, in het INIT in Amsterdam gehouden. Kon je er niet bij zijn en heb je zelfs de livestream gemist? Kijk dan hieronder naar alle presentaties.

De eerste sprekers van de avond waren Peter Hulshof en Stefan van der Vegt, beiden werkzaam als radiotherapeutisch laborant in het UMC Utrecht op de afdeling radiotherapie. Zij namen de bezoekers mee in hoe kankerpatiënten met straling te behandelen zijn. Samen werken ze aan een project om toepassingen te bedenken voor 3d-printing. Bekijk hieronder de hele presentatie.

De tweede presentatie van de avond werd gegeven door Marc Somberg, productspecialist artificial intelligence bij Chipsoft, en Maarten van Rood, datascientist bij Chipsoft R&D. Tijdens de presentatie beschreven ze de mogelijkheden van ai in de zorg, maar niet voordat ze ook de potentiële missers hadden behandeld.

De laatste presentatie van de avond werd gegeven door Frank Voskens, promovendus robotchirurgie. Frank gaf een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de laparoscopische en door robots geassisteerde chirurgie. Digitalisering en robotisering op de operatiekamer? Bekijk hier de hele presentatie.

Dit was de derde Meet-up van het jaar. De laatste Meet-up van dit jaar vindt plaats op 2 november in Hilversum, met als onderwerp Privacy & Security. Benieuwd? Volg de links hieronder voor alle informatie en voor je ticket!