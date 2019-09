Tweakers aan het werk - Ik kan aanraden om met een loopbaancoach te praten

Rudy (27) werkte tweeënhalf jaar als software-developer, maar miste daarin afwisseling en menselijk contact. Nu werkt hij als it-consultant. Hij vertelt over de keuze om iets anders te gaan doen en wat hij belangrijk vindt in zijn werk.

Wat doe je precies?

‘Ik werk nu een half jaar als junior consultant. Ik ga bij bedrijven langs en analyseer daar, samen met een senior consultant, bijvoorbeeld hun code. Of hoe goed hun software is; wordt voldaan aan alle gestelde eisen?’

En wat deed je hiervoor? Waarom ben je daar weggegaan?

‘Net zoals velen op Tweakers heb ik een passie voor IT en was ik hobbymatig vaak bezig met allerlei projecten. Het voelde heel natuurlijk om daarin verder te gaan. Uiteindelijk heb ik tweeënhalf jaar gewerkt als software-developer. Maar ik kwam erachter dat 40 uur coderen, bugs zoeken en fixen me toch niet lag. Ik miste vooral het menselijke contact.’

Wat was voor jou de druppel om iets anders te gaan doen?

‘Ik wist eigenlijk niet precies waar mijn ambities lagen. Ik had altijd zoiets van, “ik zie het wel”. Daar had ik het over met een collega, en hij was al heel concreet bezig om zijn doelen en ambities te verwezenlijken. Dat was voor mij de trigger om mezelf de vraag te stellen of ik wel op de goede plek zat.

‘Vanuit het bedrijf werd gestimuleerd om een carrièrepad op te stellen. Daarmee kijk je samen waar de langetermijn-ambities liggen: waar zie je jezelf over een paar jaar? Mijn ambities lagen ergens anders. Ze vonden dat jammer, maar reageerden er wel positief op. Intern is er nog rondgekeken of er iets anders voor me was. Uiteindelijk heb ik toch de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen.’

Hoe kwam je erachter wat je precies wilde doen?

‘Ik heb gesproken met een loopbaancoach. Ik wist niet in welke sector of met wat voor soort product ik wilde werken. Wel wist ik dat ik liever bij een kleiner bedrijf wilde werken. Toevallig kende ik deze coach nog van een eerder traineeship, dus ik stuurde een bericht of hij tijd had om een uurtje te sparren.

‘Een loopbaancoach is een klankbord waarmee je iets persoonlijker over je keuzes en beweegredenen praat. Dat kan je ook zelf al doen: op een rijtje zetten wat je belangrijk vindt in je werk. Vooral de vraag “waarom?” bij elk van die dingen, daar had ik de coach voor nodig, om daar kritisch over door te vragen.’

Heb je daar een voorbeeld van?

‘Het leek mij altijd heel gaaf om bij een grote multinational te werken. Maar nadat de coach daarover doorvroeg, kon ik eigenlijk niet goed uitleggen waarom. Toen werd mij duidelijk dat bij een groot bedrijf werken eigenlijk niet bij mij past.’

‘Nu werk ik als consultant: je komt overal, bij uiteenlopende klanten voor verschillende projecten. Die afwisseling maakt het werk spannend, uitdagend en dus heel leuk. Daar had ik wel echt behoefte aan. En ik rijd nu een leaseauto, dat geeft mij ultieme vrijheid.’

Waarom werk je liever bij een kleiner bedrijf?

‘Mijn vorige werkgever was een groter bedrijf, daar was het allemaal iets formeler. Ik werkte wel in een leuk team, maar buiten werk deed of sprak je elkaar niet veel. Daar had ik op zich ook niet heel veel behoefte aan, maar het had wel gezelliger gekund.

‘Waar ik nu werk is het kleiner. Als individu ben je zichtbaarder. En het is allemaal toegankelijker. Waar ik voorheen andere afdelingen gewoon niet zag, zitten die nu tegenover me en kan ik ze makkelijker aanspreken.’

Was salaris doorslaggevend bij jouw overstap? Of waren andere factoren voor jou belangrijker?

‘Salaris speelde voor mij eigenlijk niet echt een rol. Het ging mij vooral om plezier terugvinden. Ik moet nog 40 jaar werken, dus ik wil wel afwisseling en voldoening in mijn werk.’

Waar haal je je voldoening uit?

‘Projecten waar de samenleving echt iets aan heeft, waar de maatschappij beter van wordt. Het is fijn als je een probleem kunt verhelpen, processen verbetert, en dat de klant uiteindelijk tevreden is.’

Een kijkje in de keuken bij verschillende bedrijven, wat levert jou dat op?

‘Ik vind het fascinerend om te zien dat er zoveel producten zijn waarvan je eigenlijk niet eens doorhebt dat ze bestaan. Het is gaaf om te zien dat er zoveel mensen zijn die echt vol passie met hun product aan het werk zijn.

‘Het werk is ook nooit saai: je komt op verschillende plekken en de uren vliegen voorbij. Je zit niet op de klok te kijken of het al 5 uur is. Als je dat doet, dan duurt een dag heel lang.’

Wat zou je mede-Tweakers adviseren die twijfelen of ze wel op de goede plek zitten?

‘Ga eens sparren met vrienden. Als je de kans hebt om met een loopbaancoach te praten, zou ik dat zeker doen. En als je echt héél erg twijfelt, geef het dan ook intern aan. Wellicht kunnen ze je helpen met een andere functie of takenpakket.

‘Om te beginnen is het handig om op een rijtje te zetten wat je leuk en niet leuk vindt in je werk. En je kunt er altijd een topic over openen op Tweakers. Hoe je situatie ook is, er zijn altijd anderen die hetzelfde hebben meegemaakt en je kunnen adviseren.’

Wat vond je van de salaris-inschatting die Tweakers Elect van jou heeft gemaakt?

‘De inschatting was hoger dan wat ik daadwerkelijk verdien. Maar ik werk nog niet zolang in de consultancy, terwijl dat over het algemeen wel wat hoger wordt ingeschat. Volgens mij heb ik m’n skills en vaardigheden ook niet volledig ingevuld, dat zou ik nog eens kunnen doen.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Dat is nog niet aan de orde geweest, ik werk er net een half jaar. Rond de kerst is er wel een evaluatieronde, en daar zal ik wel met een concreet voorstel komen. Want als je het niet vraagt, dan krijg je ook niets.'

‘Dat voorstel baseer ik op mijn werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ik houd per project en opdracht bij wat ik heb afgerond. Wat vond ik moeilijk, wat ging goed, wat heb ik ervan geleerd?'

‘Als je dat bijhoudt, dan kun je aan het einde van het jaar concreet laten zien hoe je je hebt ontwikkeld. Je haalt het emotionele aspect uit de onderhandeling en zorgt dat het zakelijk blijft. Dan is het niet meer persoonlijk, maar wordt het daadwerkelijk gebaseerd op je werkzaamheden.’

Hoe ziet jouw droombaan eruit?

‘Ik wil vrijheid en een dag minder werken. Dus 32 uur, met internationale klanten, en een leuke omgang met collega’s. Een hoog salaris komt pas daarna, het is niet mijn eerste behoefte. Natuurlijk zal ik er geen nee tegen zeggen, maar zolang je genoeg hebt om van te leven en je kunt doen wat je wilt, is het prima.’