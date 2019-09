De laptops van MSI: meer dan alleen voor games

Als je tijdens het bewerken van een video met een aantal effecten wortel zit te schieten of als je nieuwe game meer lijkt op een diashow dan een actiefilm, dan is het tijd voor een snellere computer. MSI biedt een breed gamma aan modellen, maar welke past het beste bij jouw eisen? Hieronder worden de verschillen per model uitgelegd.

In laptops van MSI zijn bijna altijd videokaarten van Nvidia en snelle processors van Intel te vinden. Deze zijn niet alleen handig om zonder problemen games te spelen, want een videokaart maakt het draaien van zware programma’s als AutoCad, Adobe Premiere, Photoshop en Illustrator een stuk gemakkelijker. Daarom zijn videokaarten niet alleen in de gamingnotebooks van MSI te vinden, maar ook in de nieuwe Prestige-notebooks, die volledig gericht zijn op creators.

Verder zie je tegenwoordig veel laptops met weinig opslag. Dat is handig als je al je bestanden automatisch online wilt kunnen vinden, maar als je een keer een game wilt spelen of een film wilt kijken heb je daar geen ruimte voor. Ook kan je moeilijk bij je bestanden op cloudopslag als je niet verbonden bent via wifi of ethernet. Daarnaast gaat het laden van grote bestanden voor zware programma’s als Illustrator of AutoCad veel sneller via een lokale ssd. Gelukkig is er genoeg storageruimte te vinden in MSI-laptops, dus heb je daar geen last van.

Als laatste zijn MSI-laptops ook gemaakt voor mobiliteit. Bij de nieuwste laptops zijn de schermranden nauwelijks nog te zien, wat de fabrikant de mogelijkheid geeft om laptops meer dan ooit compacter te maken. Ook worden de laptops steeds dunner en lichter. Een gaminglaptop hoeft niet meer dik en zwaar te zijn. De meeste laptops vallen onder de 2,5 kg, en ook de opladers zijn minder zwaar dan vroeger. Een MSI- laptop zal je schooltas zodoende niet onnodig zwaarder maken.

GF

De GF63 heeft een aluminium body en biedt een 15,6"-scherm met dunne randen en dat zorgt voor een goede screen-to-body-ratio. Gecombineerd met het gewicht van minder dan twee kilo en de dikte van 2,17 cm maakt dit dat je geen enorme tas nodig hebt om deze machine mee te nemen. Deze voordelen vind je ook terug in de 17"-uitvoering die je als GF75 in het assortiment vindt. Deze laptop heeft een screen-to-body-ratio van 88%, is 2,3 cm dik en weegt 2,3 kilogram. Dat maakt hem nauwelijks zwaarder dan sommige laptops met een veel kleiner scherm.

Onder de motorkap vind je Core i7-processors die gecombineerd worden met een grafische kaart uit de nieuwe GeForce GTX 16-serie en is er ruimte voor twee geheugenmodules, een ssd en een harde schijf. Vanwege het dunne ontwerp maakt de GF63 gebruik van gpu’s met Max-Q-design, in de 17"-variant vind je de standaardversie.

GL

Bij de GL-serie maak je kennis met een laptop die de voordelen van een gaminglaptop heeft. Een van de meest opmerkelijke kenmerken die je in deze serie, en veel andere modellen van dit merk, terugvindt is het SteelSeries-keyboard. Dat voel je als je gaat gamen, maar ook als je een keer een verslag of ander tikwerk moet verrichten. Bij de GL-serie beschik je over een rood-verlicht keyboard.

Deze serie heeft verder hdmi en mini-displayport. Daarmee kun je twee extra schermen aansluiten en heb je dus veel extra overzicht over je werk. Onder de motorkap worden de i7-processors en de gpu’s van maximaal de RTX 2060-serie koel gehouden door de Cooler Boost 5-koeler: twee koelers die via heatpipes met elkaar zijn verbonden. De GL-serie heeft afzonderlijke koelblokken voor de gpu en de cpu die via in totaal zeven heatpipes met elkaar zijn verbonden. Twee krachtige fans zijn verantwoordelijk voor de afvoer van de warmte.

De basis van de GL-serie is een i7-processor, gecombineerd met twee ddr4-geheugenslots en ruimte voor een m2-ssd en een harde schijf. Het 15"-model heeft een gewicht van 2,3 kilo, de 17"-variant is zwaarder en weegt 2,9 kilo.

GE

Met de GE-serie kun je kiezen voor de i7-serie processors uit de negende generatie van Intel, die maximaal acht cores aan boord hebben. Dat is handig bij taken die goed schalen over meerdere cores en daarnaast kun je beschikken over maximaal een RTX 2080 van Nviai. Ondanks dat dit model zwaardere hardware aan boord heeft, zie je dit niet terug aan het gewicht: dat is met 2,3 kilogram net zoveel als de GL-serie. De aluminium behuizing geeft dit model wat extra uitstraling.

Ook hier beschik met je twee geheugenslots en ruimte voor een m2-ssd plus een harde schijf over voldoende opslag en geheugen. De dunne randjes van het scherm maken de 15,6"-GE65 ongeveer net zo klein als een traditionele 14"laptop. Daarnaast biedt dit scherm een 240Hz-refreshrate.

GS

Bij de GS-serie maak je kennis met een 1,8 cm dikke 15,6"-laptop met een gewicht van 1,9 kilogram. Dit model ziet er heel anders uit dan de overige modellen van dit merk. De gouden elementen laten hem minder op een echte game-laptop lijken. Ondanks dit profiel heb je een i7 aan boord in combinatie met een RTX 20-serie gpu met Max-Q Design.. Een van de meest opvallende elementen van dit model is het touchpad. Dat is ruim en voorzien van een glazen afwerking en dat maakt hem heel vingervriendelijk.

Om dit allemaal te koelen heeft MSI haar Trinity+-koeler ingezet met drie fans en maar liefst zes heatpipes. Ook vind je hier weer de voordelen van de modellen uit de andere series van MSI terug: dus is er ruimte voor twee geheugenmodules, een harde schijf en m2-ssd. De GS-serie biedt een accuwerktijd tot acht uur.

GT

Bij de GT-serie vind je de snelste en krachtigste hardware terug: gevat in een

17,3"-behuizing. Daarmee haal je een laptop in huis met maximaal een snelle i9 met acht cores en RTX 2080. Dit is een combinatie die onder alle omstandigheden topprestaties biedt. MSI heeft hier niet gekozen voor een mobiele, maar de snellere desktopversie van de i9. De GT-serie is vooral ook interessant als je toepassing veel geheugen vereist, want van deze serie bestaan varianten met maar liefst vier geheugenslots. Dat is goed voor maximaal 128 GB werkgeheugen! Daarnaast heeft de GT-serie ruimte voor een m2-ssd en een harde schijf.

P65/P75

De MSI P75 met 17"-scherm weegt maar 2,2 kilogram en heeft een ander design dan je van MSI gewend bent. Met dit model richt het merk zich op creators en dus kun je over een processor met maximaal acht cores uit de i9-serie van Intel beschikken, gecombineerd met een gpu uit de RTX-serie. Deze serie ziet er anders uit en is gericht op het gebruik van creatieve programma’s zoals Adobe Photohop, Premiere, Illustrator, maar ook zijn ze bedoeld voor zware programma’s zoals AutoCad en SPSS. Bij deze serie is gekozen voor een wat neutraler uiterlijk.

De meest luxe varianten hebben een ultra-hd-scherm aan boord dat 100 procent van de AdobeRGB-kleurruimte kan weergeven en dat randen van 5,2mm dun heeft. Dat maakt dit model erg licht en compact voor een 17"-laptop. Daarnaast profiteer je door de dubbele schermaansluiting en Thunderbolt 3 van veel aansluitmogelijkheden, waarmee je jouw werkomgeving naar wens kunt inrichten. De opslag in dit model is gericht op ssd’s, je kunt er maar liefst drie m2-exemplaren in kwijt en ook is er ruimte voor maximaal twee geheugenmodules. De P65 met 15,6"-scherm volgt dit recept, weegt 1,8 kilogram en biedt ruimte aan twee ssd’s in het m2-formaat.

Prestige 15

Met de Prestige 15 maakt MSI de stap naar lichte laptops: hij weegt 1,6 kilogram en is uitgerust met maximaal een Intel Core i7-processor uit de tiende generatie met zes cores. Deze wordt gecombineerd met een GTX 1650 Max Q-design en de accuwerktijd bedraagt maximaal 16 uur. Dankzij het 1080p- of 4k-scherm dat vrijwel het volledige AdobeRGB-spectrum weet te bestrijken is hij gericht op gebruikers die aan de slag willen met grafische software. In het binnenwerk is er ruimte voor twee geheugenmodules en twee ssd’s.

De prijzen van de Prestige 15 zijn nog niet bekend.

