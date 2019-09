Maak kans op kaarten voor GameForce 2019; het grootste game-event van de Benelux

GameForce in België wordt ook wel de E3 van de lage landen genoemd. En met recht, want voor de zesde editie van dit evenement is flink uitgepakt. Met e-sports, cosplay, gaminghardware, winacties en heel veel nieuwe games is er voor ieder wat wils. En tweakers maken kans op 10 duo-tickets.

Gameforce is de afgelopen jaren in rap tempo uitgegroeid tot een grote naam op het gebied van game-evenementen. Niet zo vreemd want zowel de game-industrie als de bezoekers omarmen de beurs vol overgave. Vorig jaar bezochten maar liefst 15.000 enthousiastelingen het evenement en voor de 2019-editie, op 5 en 6 oktober, staat er heel wat spektakel op stapel.

Games, games en nog eens games

Met het bomvolle najaar wat releases betreft, is GameForce 2019 hét moment om de laatste builds van aankomende games uit te proberen of titels te spelen die net zijn verschenen. Wat te denken van RAGE 2: Rise of the Ghosts, DOOM Eternal, Just Dance, Rainbow Six Siege, Darksiders Genesis, de nieuwste SpongeBob, Monkey King: Hero is Back, Ghost Recon: Breakpoint, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Mario & Sonic op de Olympische Spelen 2020 en The Witcher 3 voor de Nintendo Switch. Over Nintendo gesproken, deze uitgever houdt competities met Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate en Mario Kart 8 Deluxe. Voorts geven onder meer acte de présence: GRID, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Teamfight Tactics, World War Z, WRC 8, Battalion 1944, League of Legends, FIFA 20, NBA 2K20, Splitgate, Warface, Dance Dance Revolution en een heleboel indiegames. Snel vervelen zal je je dus niet.

Voor de hardwarefans is er ook heel wat te doen, met kortingen op hardware en aanwezigheid van onder meer Samsung, Omen by HP, LG, Logitech, Coolermaster, MSI, Steelseries, LG en meer.

30.000 euro prijzengeld

Ben je competitief ingesteld en draag je e-sports een warm hart toe, dan zit je op de eerste rang. Tijdens GameForce 2019 worden de GameForce Masters gehouden, met een van de allergrootste prijzenpotten in de Benelux. Zo valt er maar liefst 30.000 euro te verdelen voor de beste teams in League of Legends, CS:GO en Rocket League. Na een reeks kwalificaties vinden de (halve) finales plaats op het grote podium en zetten verschillende teams hun stressbestendige beentje voor om de hoofdprijs te pakken. Ook andere standhouders doen een duit in het e-sports-zakje. Bij Red Bull kun je je vaardigheden tonen in een League of Legends 1v1-toernooi en bij Logitech mag je zelfs een poging doen om bij het e-sports-team van McLaren te komen!

Beroemde streamers en mooie prijzen

Mocht je geen toegangskaartje hebben gewonnen (zie onder) maar reis je toch af naar België, dan hoef je alsnog niet met lege handen naar huis te gaan. Er zijn tal van competities en andere acties met mooie prijzen.

Wat te denken van een MSI-laptop, RAGE 2-merchandise, een uniek airsoftwapen volledig nagebouwd als het Asiimov-wapen uit CS:GO, tickets voor een vip-pakket en een Europa League-voetbalwedstrijd, een week Brazilië met Red Bull, kaartjes voor de Logitech G Challenge-finale en een nergens anders te verkrijgen Fortnite-skin van Samsung. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele mooie extra’s waar de bezoeker tijdens GameForce 2019 kans op maakt.

Aan bekende streamers geen gebrek op GameForce 2019. Fortnite-spelers Royalistiq en vThorben, met respectievelijk 700k+ en 370k+ volgers op YouTube, komen langs voor een demonstratie en een meet & greet bij de stand van Panini.

Praktische informatie

GameForce 2019 wordt gehouden in het weekend van 5 en 6 oktober 2019, in de Nekkerhal Mechelen. Deze is gesitueerd tussen Antwerpen en Brussel en is makkelijk per auto bereikbaar vanuit Nederland. Met de trein is het wellicht nog eenvoudiger; de Nekkerhal ligt naast het station van Mechelen of Mechelen Nekker.

Aanvullende informatie over het evenement vind je hier en over de locatie hier.

