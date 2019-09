Huib Modderkolk geeft keynote op Meet-up Privacy & Security - Koop je ticket nu

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberspionage, privacy by design, imsi-catchers en meer? Kom dan naar de Tweakers Meet-up XL Privacy & Security. Op zaterdag 2 november strijken we neer in het Gooiland theater in Hilversum en kun je aan de hand van meerdere keynotes en masterclasses je kennis over deze onderwerpen vergroten. Earlybirdtickets voor de Meet-up zijn vanaf nu verkrijgbaar. En met onder andere Huib Modderkolk op het programma valt er genoeg te genieten.

Huib Modderkolk geeft keynote

De afgelopen weken kon je moeilijk om hem heen. Volkskrant-journalist Huib Modderkolk publiceerde zijn boek 'Het is oorlog en niemand die het ziet' en veroorzaakte behoorlijk wat opschudding in Nederland. Hij mocht aanschuiven bij DWDD en zelfs het NOS-journaal berichtte over de onthulling dat de AIVD hielp bij een hackaanval op het Iraanse atoomprogramma. Tijdens zijn keynote gaat Modderkolk dieper in op de onthullingen uit zijn boek en is er tevens ruimte om hem vragen te stellen.

Sietse Ringers behandelt IRMA (privacy by design) en Ralph Moonen demonstreert imsi-catchers

Bezoekers kunnen ook masterclasses bijwonen van Sietse Ringers en Ralph Moonen. Sietse promoveerde aan de Universiteit van Groningen en behandelt in zijn masterclass de praktische en privacyvriendelijke mogelijkheden van IRMA, een open-source, decentraal platform voor betrouwbare, privacy-vriendelijke en veilige uitwisseling van gevalideerde persoonsgegevens. Ralph Moonen is technical director bij Secura en gaat in zijn sessie onder andere een aanval (een imsi-catcher) op het gsm-netwerk demonstreren met een software defined radio en het open source pakket YateBTS.

Masterclasses van Sanne Maasakkers (Fox-IT), Melanie Rieback

Een andere masterclass komt van Sanne Maasakkers. Zij is securityspecialist bij Fox-IT en geeft in haar talk 'War stories: hackers vs. the rest of the world' een inkijkje in de laatste cases van het Fox-IT Red Team. Melanie Rieback is ceo van Radically Open Security en behandelt in haar talk de basics van het pentesten van ChatOps. Daarbij verkent ze de processen en open-source-tools die nodig zijn om deze pentests in jouw eigen organisatie mogelijk te maken.

Koop je kaartje en krijg het boek van Huib Modderkolk cadeau

Wil je graag bij deze Meet-up XL aanwezig zijn? Haal dan nu je earlybirdticket voor slechts 12,50 euro. Daarmee krijg je voor hetzelfde tarief als voor een reguliere Meet-up een vol dagprogramma en ontmoet je honderden mede-tweakers. Reguliere tickets kosten straks 15,00 euro. Leg je datzelfde bedrag nu al neer? Dan krijg je het boek van Huib Modderkolk cadeau en kun je deze op 2 november ophalen tijdens de Meet-up. Deze aanbieding is slechts beperkt beschikbaar. Arnoud Wokke tipte het boek laatst nog in onze podcast, dus wat ons betreft een kans die je niet kunt laten liggen.