Tweakers 21 jaar: in gesprek met de oprichters

Historie hangt aan elkaar van toevalligheden, en de ontstaansgeschiedenis van Tweakers is daarop geen uitzondering. Want stel je voor dat begin 1998 de moderators op het forum van Webwereld niet de hele tijd topics sloten van ene Femme Taken uit Ruurlo? Dan had hij veel minder reden gehad om een eigen forum te starten en misschien had Tweakers dan wel nooit bestaan.

Femme, die na 21 jaar nog steeds voor Tweakers werkt en die bijvoorbeeld de layout heeft ontworpen waar je nu naar kijkt, is de oprichter van de site. Maar aan de wieg van het bedrijf Tweakers stonden nog twee mannen. Nu ja, mannen, het waren toen haast nog jongens. Het waren Daniël Kegel, nu hoofd digitale media bij de NOS en Floris Diemel, die nu een eigen bedrijf heeft op het gebied van digitale authenticatie en identificatie. Ze hadden ook schaapsherder kunnen worden, maar kozen ervoor in de digitale wereld te blijven.

Femme, internetman van het jaar 2000.

Ter gelegenheid van ons 21-jarig bestaan hebben we deze drie mannen voor één avond weer bijeen gebracht om ze het hemd van het lijf te vragen over de oprichting en de beginjaren van Tweakers. Dat deden we uiteraard op HQ. Dat wil zeggen: het vierde HQ van Tweakers. De eerste drie komen uiteraard aan bod.

Het werd een interessant gesprek met veel smeuïge anekdotes, maar ook met zwaardere verhalen over bijvoorbeeld overleden users en financiële problemen. Het hele gesprek is terug te luisteren als podcast en te zien als video, maar omdat we willen dat iedereen dit verhaal tot zich kan nemen - niet iedereen houdt immers van audio of video - hebben we in dit artikel ook een geschreven versie gemaakt.

Floris Diemel (links) en Daniël Kegel, november 2000

Dit artikel is geen letterlijke weergave van het gesprek, want een gesprek uitschrijven leidt niet tot de best leesbare teksten: mensen maken gebruik van nonverbale communicatie en zelfs als ze praten, beginnen ze zinnen die ze niet afmaken of laten ze bepaalde woorden weg die je in een geschreven tekst nodig hebt om te weten waar het over gaat. En uiteraard kom je soms op dingen terug of blik je alvast vooruit op dingen die je later wilt gaan zeggen.

Daarom zitten sommige elementen van het gesprek niet in dit artikel en zijn er citaten door elkaar gehusseld om hier een lopend verhaal van te maken dat nog enigszins een verband heeft met de volgorde waarin dingen gebeurd zijn. We beginnen natuurlijk bij het begin, en dat is best een belangrijk detail: volgens Femme is Tweakers namelijk iets ouder dan 21 jaar.