Samen met 500 communityleden vierden we 21 jaar Tweakers

Op 5 oktober kwamen een kleine vijfhonderd communityleden bij elkaar in Undercurrent te Amsterdam om te vieren dat Tweakers 21 jaar geleden het levenslicht zag. Het werd een avond vol gezelligheid, oude en nieuwe games, lekker eten en drinken, en veel mooie herinneringen.

Voorafgaand aan het feestje hadden we op HQ uitgebreid gebrainstormd: wat mocht er echt niet ontbreken? Al snel kwamen we tot het idee dat het vooral heel gezellig en ongedwongen moest worden, een soort enorm huisfeest, en dat er voor ieder wat wils moest zijn wat vermaak betreft. De meest bizarre suggesties gingen over tafel, maar uiteindelijk kwamen we uit op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leuke spellen, van oldskool tot de nieuwste videogames, onbeperkt eten en drinken, en een forse dosis nostalgie.

Bezoekers die kort na de opening om 16.00 uur binnenstroomden, hebben wellicht dus even keuzestress ervaren. Ging je voor de lanpartyset-up, met Rocket League en Unreal Tournament, die laatste op 4:3-schermen geflankeerd door ouderwetse stereoluidsprekers en bestuurd met een klassieke balmuis, of ben je toch meer van de moderne games en koos je voor een potje Black Ops of Fifa 20? Voor de sportfans hadden we bij de ingang een opstelling met Fifa 20 en wie ouderwets en consolegaming wilde combineren, kon terecht in de retrohoek met bijvoorbeeld de eerste Halo.

Maar misschien was je vroeger wel zo'n gamer die elk weekend in de arcadehal te vinden was. Ook dan kwam je aan je trekken, met onder meer Guitar Hero, Sonic Racing Twin en natuurlijk Mortal Kombat. Ook aan de analoge spelletjesfans was gedacht, met onder andere een gigantisch schaakbord, een pooltafel, een pingpongtafel, Jenga en weerwolven. Voor wie zich niet alleen wilde vermaken, maar ook met nieuwe kennis naar huis wilde, was er de beroemde soldeerworkshop voor beginners van redacteur Paul Hulsebosch en tweaker Mortum had zijn lasergraveermachine meegenomen, zoals hij eerder deed bij abodagen en Tweakers Gaming Live.

Wie van al dat speelplezier dorst of honger had gekregen, kon terecht bij de bar, maar ook bij de goedgevulde koelkasten met speciaalbier, waaronder het limited edition Tweakers 21-bier, een honingblond van Brouwerij Troost uit Amsterdam. Wel zin in de smaak, maar niet in enorme hoeveelheden? Dan kon je je melden bij de Tasting Area, waar je verschillende bieren en whisky's kon proeven, en door experts uitgebreid werd bijgepraat over de onderlinge verschillen en nuances.

Tegen etenstijd werden de deuren naar buiten opengegooid, want op de binnenplaats hadden we een heus foodcourt gebouwd, met verschillende foodtrucks. Vooral de rijen voor de hamburgers en broodjes gyros bleken lang, maar ook de verse friet en pasta's vonden gretig aftrek. Afgetopt met een Tweakers 21-cupcake en een bakje koffie van de barista verzamelden mensen zich rond 20.00 uur rondom het podium voor de grote Tweakers 21-quiz.

Dankzij de hulp van een groep partners hadden we een grote hoeveelheid prijzen weg te geven, waaronder laptops, telefoons en gamemonitoren. Deels deden we dit via een Kahoot-quiz volgeladen met obscure feitjes uit de geschiedenis van de site, deels via het Mario Kart-toernooi dat verdeeld over de avond werd gereden en deels via ons minicasino, waar het de hele avond dringen rond de speeltafels was. Los van een kleine hick-up, met een paar honderd man Kahooten blijkt tricky, verliep dat allemaal vlotjes en konden we veel mensen blij maken met een prijs.

Uiteindelijk ging niemand met lege handen naar huis, want bij de uitgang hadden we onze build-your-own-goodiebagtafel, waarbij er keuze was uit onder andere Tweakers Bier, dvd's en nfc-tags in Tweakers-logostijl. Van die laatste hebben we er nog een aantal over, dus lijkt het je leuk om er eentje te bemachtigen, geef dat dan aan in de onderstaande poll.

We kijken terug op een enorm geslaagde avond en willen iedereen bedanken voor het neerzetten van een geweldige sfeer. Datzelfde geldt voor de afgelopen 21 jaar; dank jullie wel voor al jullie bijdragen aan Tweakers gedurende die lange tijd en op naar de volgende 21 jaar.

