Een uniek kijkje achter de schermen bij it-infrastructuur? Meld je nu aan

Wie zegt dat barbecues alleen in de zomer mogen? Op 30 oktober combineren Tweakers en IT creation het nuttige met het aangename tijdens een bijzonder evenement. We nodigen leden van de Tweakers-community uit om een interactief kijkje achter de schermen te nemen op infrastructuurniveau. De avond zal in het teken staan van discussie, vragen, en het uitwisselen van kennis en inzichten.

Hans Timmerman, cto van Dell Nederland, bijt deze avond het spits af. Terwijl de aanwezigen hun tanden zetten in ribs en racks, gaat hij met hen het gesprek aan over de veranderende wereld van it-infrastructuur. Welke uitdagingen komen gebruikers tegen? Hoe zorgen we ervoor dat organisaties optimaal gebruik kunnen maken van technologie als hyperconverged en de cloud? En welke vragen mag je vanuit de organisatie verwachten? Daarnaast zal Timmerman een blik op de toekomst werpen en de mogelijkheden schetsen die de huidige techniek hierbij biedt.

Kennissessies en college tour

Na de keynote zijn er twee sessies van een half uur, waarbij de aanwezigen in twee groepen worden opgedeeld. Hier duiken we met elkaar nog dieper in de materie van ict-infrastructuur. De aanwezigen worden hierbij uitgenodigd om vragen te stellen.

In de ene sessie staat open networking centraal. Hier worden verschillende netwerkbesturingssystemen, zoals Big Switch en Cumulus, besproken en toepassingsvoorbeelden getoond. In de andere sessie wordt ingezoomd op extreme workloads in de praktijk. Vragen als: ‘Hoe speel je in op snel veranderende loads: grote pieken en dalen?’, ‘Hoe werk je met nieuwe soorten toepassingen?’ en ‘Kies je voor losse storage and compute of toch voor hyperconverged?’ passeren de revue.

De laatste sessie is plenair en opgezet in een college tour-setting. Hier kan het publiek met de experts van Dell in debat gaan over de voor- en nadelen van het gebruik van eigen servers versus de cloud.

Quiz time!

De avond wordt afgesloten met een quiz waarin alle opgedane kennis speels wordt getest, met natuurlijk mooie prijzen die gewonnen kunnen worden. Uiteraard is er daarna ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en aanvullende vragen te stellen.

Praktische informatie

Datum: woensdag 30 oktober

Tijd: 18.00 - 22.00 uur

Locatie: Mt. Lincolnweg 40, Amsterdam

Programma

18.00 uur - inloop + bbq

18.15 uur - Keynote

19.00 uur - Vendorlock-in of open networking?

19.30 uur - Extreme workloads in de praktijk

20.00 uur - Cloud of onweer?

20.45 uur - Afsluiting + quiz

