Broadcom wil chipmaker Qualcomm overnemen voor 130 miljard dollar

Het Amerikaanse Broadcom wil chipmaker Qualcomm overnemen. De deal heeft een waarde van 130 miljard dollar, omgerekend 112 miljard euro. Het bod is niet afhankelijk van het succes van een overname van NXP door Qualcomm.

In een persbericht schrijft Broadcom dat de mobiele chips die Qualcomm maakt, een goede toevoeging zijn aan zijn bestaande producten. In het bericht is ook de brief aan de aandeelhouders van Qualcomm weergegeven, waarin Broadcom schrijft dat het al enige tijd geïnteresseerd is in een overname. Het meldt verder dat het verwacht dat de deal veel aandacht zal krijgen van toezichthouders, die de overname moeten beoordelen. Het bedrijf zegt ervan overtuigd te zijn dat goedkeuring mogelijk is.

Financieel persbureau Bloomberg schrijft dat als de overname van Qualcomm inclusief de Nederlandse chipmaker NXP doorgaat, de ontstane combinatie de op twee na grootste chipfabrikant ter wereld zal zijn. Alleen Intel en Samsung zouden dan nog groter zijn. De combinatie zou een belangrijke partij worden als het gaat om de levering van smartphoneonderdelen. In het overnamebedrag van 130 miljard dollar is een bedrag van 25 miljard dollar aan schulden meegerekend.

De deal gaat door, ook al wordt de overname van NXP door Qualcomm afgebroken, aldus Broadcom. Qualcomm is momenteel bezig met de overname, waarmee 43 miljard euro is gemoeid. Die overname moet bijvoorbeeld nog door de Europese Commissie goedgekeurd worden. Voor het weekend gingen er al geruchten dat Broadcom een bod zou uitbrengen.