Op de BlizzCon is het gebruikelijk dat alles wat tijdens de openingsceremonie wordt aangekondigd, ook direct speelbaar is. Er staan honderden pc's klaar waarop de verschillende games kunnen worden gespeeld, zodat het zelden langer dan een kwartier duurt voor je aan de beurt bent. Iedereen die tijdens de afgelopen BlizzCon in Anaheim aanwezig was, kon dus direct aan de slag met Battle for Azeroth, de nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft.

Uiteraard was nog niet de volledige uitbreiding speelbaar. Blizzard liet van alles over de uitbreiding los, maar niet wanneer hij uit moet komen. Dat zal ook nog wel even duren. Uit wat we gehoord, gezien en gespeeld hebben, valt te concluderen dat de uitbreiding nog lang niet af is. Van allerlei nieuwe onderdelen moeten de details nog worden verzonnen of uitgetest.

De basis staat echter, en hij was dus speelbaar in Anaheim. Wie dat wilde, kon een character aanmaken van level 110 en daarmee aan de Battle for Azeroth beginnen. Wie Alliance kiest, start in Drustvar, een van de drie regio's van Kul Tiras, het eiland dat met Battle for Azeroth aan de spelwereld wordt toegevoegd. Kul Tiras ligt tussen de Eastern Kingdoms en Kalimdor, net als Zandalar, het eiland waar de Horde aan de nieuwe uitbreiding begint. Beide eilanden bestaan uit drie regio's. Daarin houden beide facties elkaar mooi in evenwicht.

Zandalar

Zandalar bestaat uit de regio's Zuldazar, Nazmir en Vul’dun, die sterk van elkaar verschillen. Het geheel vormt een oud koninkrijk van de Trolls dat nu geleid wordt door King Rastakhan. Intern zijn er de nodige twisten, doordat een groep Blood Trolls zich niet thuis voelt in het rijk van Rastakhan. Zandalar is ook de habitat van twee nieuwe soorten wezens, de schattige Vulpera en de veel minder schattige Sethrak, een beestensoort die aan insecten doet denken. Bij onze eerste stappen door Nazmir, waar de Horde aan de Battle for Azeroth begint, zagen we bovendien een groot aantal dinosauriërs. Niet de Raptors die al veel langer in de game zitten, maar een enorme Brontosaurus en een Triceratops, al heten ze hier anders.

Kul Tiras is het eiland van de Alliance. Het vormt de thuisbasis van Jaina Proudmoore, de mage die al sinds het begin een rol speelt in de verhalen in de game. De regio valt onder de hoede van de moeder van Jaina, Katherine Proudmoore, die als koningin heerst over het eiland. Ze resideert in Tirisgarde Sound, de hoofdstad van het eiland. Wie aan de Battle for Azeroth begint, start echter in Drustvar, waar de inwoners zuchten onder een vreemde vloek. Verder is er nog Stormsong Valley, waar de beste scheepsbouwers wonen.

De twee eilanden zijn de voornaamste toevoeging aan World of Warcraft. Het zijn eilanden met in totaal zes regio's waarvan je er in eerste instantie slechts drie doorloopt. In die drie regio's maak je de tocht van level 110 naar het nieuwe maximum, 120. Pas als je 120 bereikt hebt, opent de spelwereld zich wat meer en wordt verwacht dat je op avontuur gaat op de locaties waar het ooit allemaal begon: in Kalimdor en de Eastern Kingdoms.

Intro van World of Warcraft: Battle for Azeroth.