dinsdag 31 januari 2017

Be quiet heeft de Pure Power 10-voedingen aangekondigd. De voedingen komen in semimodulaire en niet-modulaire varianten en beschikken over een 80Plus Silver-certificaat, waar hun voorgangers nog over 80Plus Bronze beschikten.

De semimodulaire versie komt in varianten met vermogens van 400W, 500W, 600W en 700W. De niet-modulaire versie voegt daar 300W en 350W aan toe. De versies met 400W bereiken een rendement van 91 procent en hebben een 80Plus Silver-certificaat. De 300- en 350-wattvarianten beschikken net als hun voorgangers over een 80Plus Bronze-certificaat en hebben een rendement van 87 procent.

Bij de modulaire CM-versies zitten alleen de 24-pinsstekker en de 4+4-pins-cpu-aansluiting permanent aan de voeding vast. Alle andere kabels zijn verwijderbaar. Behalve de modulariteit is er geen verschil tussen de geleverde kabels bij de semimodulaire en niet-modulaire versies van de voeding.

De 300- en 350-wattversies komen met één 6+2-pinsaansluiting, de 400-wattversie heeft er twee aan een enkele kabelboom, de 500-wattversie heeft er twee over twee losse kabels verspreid en de 600- en 700-wattversies hebben twee kabels met elk twee aansluitingen voor een totaal van vier 6+2-pinsaansluitingen.

De 300-wattversie beschikt over vier sata-aansluitingen, de 350- en 400-wattversies hebben er vijf en de 500, 600 en 700-wattversies hebben er zes. Alle versies vanaf 500W hebben drie molexconnectors, de rest heeft er twee. Ook beschikken ze allemaal over een fdd-aansluiting.

Be quiet geeft voor de Pure Power 10-voedingen adviesprijzen tussen 50 euro voor de 300-wattversie en 105 euro voor de 700-wattversie. De modulaire varianten zijn iets duurder; de 400-wattversie moet 72 euro kosten en de 700-wattversie krijgt een adviesprijs van 115 euro mee. Ze zijn per direct verkrijgbaar.