Astronomen vinden aanwijzingen voor groot zwart gat bij centrum van Melkweg

Japanse astronomen hebben met een radiotelescoop aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een groot zwart gat in de buurt van het centrum van de Melkweg. Dit zwarte gat heeft vermoedelijk de massa van 100.000 keer die van onze zon.

De wetenschappers hebben de krachtige telescoop gericht op een elliptische gaswolk in de buurt van het centrum van het Melkwegstelsel. De verschillende gassen, waaronder het toxische waterstofcyanide en koolstofmonoxide, bewegen zich op heel afwijkende verschillende snelheden; dit wijkt af van de snelheden die normaal gesproken worden waargenomen bij andere gaswolken.

Uit observaties van de telescoop blijkt dat de gasmoleculen worden aangetrokken en voortbewogen door een enorme zwaartekracht. De meest waarschijnlijke bron daarvan is volgens computermodellen een zwart gat met een doorsnede van maximaal 1,4 biljoen kilometer. Mogelijk is het zwarte gat onderdeel van een oud dwergsterrenstelsel, die als het ware is opgeslokt toen het Melkwegstelsel miljarden jaren geleden werd gevormd.

Daarmee is dit mogelijke zwarte gat het op een na grootste ontdekte zwarte gat in het Melkwegstelsel. In het centrum bevindt zich een gigantisch zwart gat met een massa van 400 miljoen keer die van onze zon, genaamd Sagittarius A. De gaswolk waarin het nieuw ontdekte zwarte gat zich waarschijnlijk bevindt, staat op 200 lichtjaar van het centrum van de Melkweg en is 150 biljoen kilometer breed.

Dit is de eerste keer dat er een dergelijk middelgroot zwart gat is ontdekt. Volgens wetenschappers zijn er ruim 100 miljoen kleinere zwarte gaten in het Melkwegstelsel, waarvan er tot nu toe 60 zijn ontdekt. Deze ontstaan wanneer bepaalde sterren exploderen aan het einde van hun levensduur. Het is nog onbekend hoeveel grotere zwarte gaten, zoals Sagittarius A en het nieuw ontdekte zwarte gat, er bestaan, en hoe ze ontstaan. Een theorie is dat de grotere zwarte gaten worden gevormd door meerdere kleine en mede groeien door het aantrekken van materie in de buurt van het zwarte gat, via de enorme zwaartekracht.

De waarnemingen zijn gedaan met de Atacama Submillimeter Telescope Experiment, een radiotelescoop die zich in de Chileense Atacama-woestijn bevindt, op een hoogte van 4800 meter. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel Millimetre-wave emission from an intermediate-mass black hole candidate in the Milky Way in het tijdschrift Nature Astronomy. Het onderzoeksteam werd geleid door Tomoharu Oka van de Japanse Keio Universiteit.