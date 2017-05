Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 10:07, 79 reacties • Feedback

Kwaadwillenden wisten de servers van DaFont.com binnen te dringen en de database met gebruikersgegevens te stelen. Onder andere wachtwoorden kwamen daardoor op straat te liggen. Die bleken met het zwakke md5 gehasht te zijn en daarmee gemakkelijk te kraken.

Het gaat om de gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoord-hashes van 699.464 accounts. In totaal gaat het om bijna 640.000 e-mailadressen. Sommige gebruikers hadden waarschijnlijk meerdere accounts. Een anonieme bron voorzag ZDNet van een sample van de gegevens.

Volgens de persoon werd de database al verhandeld op ondergrondse markten, waarna hij zelf ging kijken op DaFont.com en erachter kwam dat de site kwetsbaar was voor aanvallen via sql-injectie. Na het downloaden van de gegevens, wist hij 98 procent van de wachtwoorden te achterhalen, vanwege het gebruik van md5, dat al langer bekendstaat als een zwak algoritme.

De gegevens zijn ook toegevoegd aan de site Have I Been Pwned, waar gebruikers kunnen controleren of hun data op straat is komen te liggen. De beheerders van DaFont.com hebben nog niet gereageerd op de bevindingen.