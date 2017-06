ProtonMail komt met gratis vpn-dienst en betaalde variant

De beveiligde e-maildienst ProtonMail komt met een tweede dienst: ProtonVPN. Er is een gratis variant, die toegang geeft tot vpn-servers in drie landen en een lage snelheid biedt. Voor vpn-servers in alle landen en hoge snelheden moet betaald worden.

Naast de gratis dienst biedt ProtonVPN een Basic- en Plus-abonnement aan, voor respectievelijk 48 en 96 euro of dollar per jaar. Welke snelheden haalbaar zijn, meldt de dienst niet, maar bij de gratis variant is dat 'laag' en bij de betaalde pakketten 'snel' en 'snelst'. Bij de gratis dienst kan één apparaat tegelijk verbonden worden, bij de abonnementen is dat respectievelijk drie en vijf. ProtonVPN zegt bij de Plus-variant gebruik te maken van een architectuur die betere bescherming biedt dan andere vpn's. Verkeer wordt langs meerdere tunnels geleid in verschillende landen. Ook is er volgens de makers naadloze integratie met het Tor-netwerk.

Met de vpn-dienst kunnen gebruikers anoniem browsen en online blokkades omzeilen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gecensureerde websites te bezoeken. Daarnaast biedt de dienst naar eigen zeggen een verhoogde beveiliging, omdat al het internet verkeer via een tunnel met sterke encryptie verloopt. De makers benadrukken dat ProtonVPN opereert onder Zwitserse jurisdictie en dat die gekenmerkt is door strikte privacyregelgeving. Ook zegt ProtonVPN transparant te zullen opereren en claimt het wellicht de enige vpn-dienst te zijn die wordt ontwikkeld door een team dat publiek bekend is en een goede reputatie heeft op het gebied van beveiliging en privacy.

Het team van ProtonMail zegt gemotiveerd te zijn om ProtonVPN te maken door steeds meer dreigingen tegen internetvrijheid. De makers wijzen op de gebeurtenissen in de Verenigde Staten sinds het aanstellen van president Trump. Zo werden de regels rondom netneutraliteit sterk verzwakt. Daarnaast stellen de makers van ProtonVPN dat hun dienst de 1,5 miljard mensen die gebruikmaken van gecensureerd internet moet helpen.