Door Bauke Schievink, zaterdag 20 mei 2017 10:00, 10 reacties • Feedback

Google heeft een nieuwe versie van zijn Pixel Launcher getoond tijdens zijn ontwikkelaarsbijeenkomst Google I/O. Alhoewel het de nieuwe software niet publiekelijk heeft aangekondigd, kon deze al wel tijdens de bijeenkomst worden getest.

9To5Google ontdekte de nieuwe versie van de launcher tijdens Google I/O en maakte er een korte video van. Een van de meest opvallende veranderingen is het verplaatsen van de zoekmachine. Die is nu vormgegeven als een dwarsbalk onderaan het scherm. Ook meldt 9To5Google dat de zoekfunctie is uitgebreid. Nu kunnen er bijvoorbeeld ook apps in de Play Store mee worden opgezocht.

De eerste versie van de Pixel Launcher kwam vorig jaar uit als vervanger voor de Nexus-launcher. De huidige versie kan gedownload worden in de Play Store, maar vooralsnog worden alleen smartphones in Googles eigen Pixel-serie ondersteund.

Wanneer Google de nieuwe versie wil uitbrengen is nog onduidelijk. Het is mogelijk dat dit gelijktijdig wordt gedaan met de release van Android O, of met het uitbrengen van een nieuwe Pixel-smartphone.