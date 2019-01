Dead or Alive 6 uitgesteld tot 1 maart

Ontwikkelaar Team Ninja en uitgever Koei Tecmo maken bekend dat Dead or Alive 6 vertraging oploopt. De game verschijnt niet op 15 februari, maar is uitgesteld tot 1 maart. Het team krijgt extra tijd om de balans te verbeteren.

Uitgever en ontwikkelaar willen niet alleen de balans aanpassen, in de extra weken die Team Ninja krijgt, willlen ze ook de gameplay en 'expressiviteit' van Dead or Alive 6 verbeteren, stelt producer Yohei Shimbori, die zich verder verontschuldigt voor de vertraging. Dead or Alive 6 verschijnt nu op 1 maart, voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Vrijwel tegelijk met de bekendmaking van het uitstel stuurt uitgever Koei Tecmo een tweet de wereld in die doet vermoeden dat er een demo van de game gaat verschijnen. "Misschien is de tijd gekomen om onze vechters de kans te geven hun skills te TESTEN" , luidt de wat cryptische omschrijving. Een datum en de platforms waarop de demo zou verschijnen, worden niet bekendgemaakt door de uitgever. Fans wordt aangeraden om de Twitter-account van de game te volgen.