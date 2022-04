Samsung QN900A-8k-tv Review

Samsung is 's werelds grootste televisiefabrikant. Al sinds 2006 verkoopt de Koreaanse grootmacht de meeste televisies van alle fabrikanten. Als enige van de grote tv-producenten verkoopt Samsung geen oled-televisies maar blijft het merk gebruikmaken van lcd's. Door deze bestaande techniek te combineren met quantumdots en minileds worden de traditionele minpunten aangepakt om zo de concurrentie aan te gaan met de rivaliserende oledtechniek. In deze review bekijken we Samsungs topmodel Neo QLED QN900A.

Dit is een 8k-televisie en het scherm heeft dus een resolutie van 7680 × 4320, waarbij het totaal aantal pixels uitkomt op meer dan 33 miljoen en het aantal subpixels op bijna 100 miljoen. Doordat de backlight gebruikmaakt van vele duizenden minileds kon de behuizing zeer plat blijven. Ook zijn de bezels rond het scherm zeer smal, zodat het oppervlak aan de voorkant bijna uitsluitend uit beeldscherm bestaat. De aansluitingen zijn in een los kastje ondergebracht, waardoor slechts een enkele kabel naar de tv loopt.

Voorlopig valt er nog zo goed als niets te zien in 8k, maar doordat de miniled-backlight verdeeld is in een grote hoeveelheid zones die bovendien een zeer hoge piekhelderheid kunnen bereiken, is deze tv in staat om hdr-beelden op indrukwekkende wijze weer te geven. Door de hoge maximale helderheid en doordat het scherm is voorzien van een antireflectielaag kan hdr bovendien overtuigend worden weergegeven bij relatief veel omgevingslicht.

De QN900A draait op Samsungs eigen Tizen-besturingssysteem en wordt geleverd met een afstandsbediening die zichzelf kan opladen dankzij zonnecellen aan de achterkant. Samsung is ervan overtuigd dat dit zo'n beetje de beste televisie ooit is, aangezien de prijzen van de QN900A er niet om liegen. De grootste maat, 85 inch, kostte op het moment van schrijven zo'n elfduizend euro. De 75-inchversie moest zo'n achtduizend euro opbrengen en het 65-inchmodel - de kleinste variant en het model dat wij voor deze review bekeken - was in de Pricewatch te vinden voor zo'n 4240 euro.