Het is alweer zes jaar geleden dat de allereerste 8k-televisie op de markt kwam. Het betrof een 85"-model van Sharp dat in eerste instantie alleen in Japan te koop was. Het kostte 16 miljoen yen, wat zich destijds liet omrekenen naar bijna 120.000 euro. Het eerste prototype werd zelfs tien jaar geleden al getoond op de IFA in Berlijn. Een jaar later, in 2012, werd een 8k-plasma-prototype met een diagonaal van 145 inch onthuld door Panasonic. Helaas zijn er nooit 8k-plasmaschermen te koop geweest. Er zijn zelfs geen 4k-plasmatelevisies verkocht. De overgang naar 4k betekende namelijk de doodsteek voor de plasmatechniek.

145" groot 8k-plasmascherm van Panasonic uit 2012