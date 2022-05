CNV: werkgevers monitoren ruim half miljoen thuiswerkers mede via software

Bij een onderzoek van CNV onder 1200 werknemers die thuiswerken, gaf 13 procent aan dat hun werkgever al dan niet via software in de gaten houdt of ze daadwerkelijk aan het werk zijn. De organisatie geeft aan dat dit illegaal kan zijn en in ieder geval onnodig is.

Op de vraag of de werkgever of leidinggevende monitort of de thuiswerkende aan het werk is, antwoordden 53 van de 1200 respondenten dat dit volledig het geval was en nog eens 107 deelnemers dat dit deels zo was. CNV had bij de vraagstelling 'met software' tussen haakjes staan, waardoor onduidelijk is bij hoeveel respondenten dit daadwerkelijk via software gebeurt. Hoe dan ook gaven 1048 mensen aan dat ze naar hun weten niet gemonitord worden.

CNV trekt hoe dan ook de conclusie dat ruim een half miljoen werkenden voortdurend in de gaten worden gehouden door hun werkgever. "In de praktijk ligt dit getal waarschijnlijk nog hoger, omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent", claimt Piet Fortuin, voorzitter van CNV. Hij wijst erop dat werkgevers alleen in uitzonderlijke gevallen werknemers mogen monitoren, zoals bij vermoedens van misbruik. Ook noemt hij de controle onnodig en contraproductief, omdat werknemers thuis vaak efficiënter en productiever zouden zijn.

Bij het onderzoek gaven 24 van de 1200 respondenten aan dat hun werkgever regelmatig checkt of ze online waren en bij 75 mensen was dit gedeeltelijk het geval. Omgekeerd gaven 1060 thuiswerkers aan dat hun werkgever er volledig op vertrouwde dat ze thuis hun werk naar behoren deden, terwijl dat bij 48 niet en bij 100 gedeeltelijk niet het geval was. De NOS citeert Capterra, een site die zakelijke software vergelijkt en die stelt dat de vraag naar monitoringsoftware in het eerste kwartaal van 2021 58 procent hoger lag dan in het eerste kwartaal van 2020.