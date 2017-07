Bandai Namco kondigt actie-rpg Little Witch Academia: Chamber of Time aan

Bandai Namco brengt Little Witch Academia: Chamber of Time op de markt, een Japanse actie-rpg die is gebaseerd op anime-serie Little Witch Academia die sinds kort op Netflix te bekijken is. De game verschijnt begin 2018 voor Windows en PlayStation 4.

Uitgever Bandai Namco kondigde actie-rpg Little Witch Academia: Chamber of Time aan tijdens de Anime Expo 2017, een beurs die vlak na de E3 in Los Angeles gehouden wordt. De game is gebaseerd op de Japanse anime-serie Little Witch Academia die sinds kort via Netflix ook buiten Japan te bekijken is. De game verschijnt in Japan op 30 november van dit jaar, enkel voor PlayStation 4. De Engelstalige versie van de game verschijnt begin 2018 voor Windows en PlayStation 4.

De game krijgt een eigen verhaallijn die parallel loopt aan de serie, wat wil zeggen dat een aantal personages uit de serie ook op zullen duiken in de game. De hoofdpersoon van de game, Atsuko "Akko" Kagari, is nieuw. Zijn is leerling aan de Luna Nova Magical Academy, waar ze heks hoopt te worden. Akko gaat in de actie-rpg op zoek naar het mysterie achter de Seven Wonders.