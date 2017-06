Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 11:34, 15 reacties • Feedback

Provider Vodafone heeft een bug gefikst in zijn systeem, waardoor klanten telkens een dubbele databundel konden krijgen. De bug zat in MyVodafone, in combinatie met de Beperkt Internet-blox die het doorgaan met internetten op lagere snelheid mogelijk maakt.

De fix is woensdagnacht doorgevoerd, meldt Vodafone op het eigen forum. De door tweaker Chris.nl aangedragen bug was mogelijk via de dataverdubbeling die klanten krijgen als zij een abonnement voor vast internet bij Ziggo nemen.

Chris.nl kon voortdurend een verdubbeling krijgen door de blox voor Beperkt Internet aan of uit te zetten. Hij heeft op die manier naar eigen zeggen op een dag een databundel van 144GB gezien. Om middernacht verdwenen de verdubbelingen weer. De data was daadwerkelijk bruikbaar, blijkt uit reacties van Vodafone in het topic.