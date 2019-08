Nieuwe versie van vechtspel Guilty Gear komt volgend jaar uit

Ontwikkelaar Arc System Works heeft een eerste trailer getoond van een nieuwe game in de Guilty Gear-serie. Dat spel moet volgend jaar uitkomen. Wanneer het vechtspel precies verschijnt en voor welke platforms, is nog niet bekend.

De makers omschrijven de game als een 2,5d-vechtspel. Daisuke Ishiwatari, de ontwikkelaar achter de eerste game in de Guilty Gear-serie, heeft de leiding over het maken van de nieuwe game. Het vechtspel dat volgend jaar uitkomt heeft de voorlopige titel New Guilty Gear.

Het eerste deel van Guilty Gear kwam in 1998 uit in Japan voor de PlayStation. Twee jaar later kwam het spel dat bekendstaat om zijn grafische stijl ook in Europa uit. In de jaren daarna volgenden een aantal nieuwe delen, waaronder Guilty Gear 2: Overture dat voor de Xbox 360 verscheen. De meest recente game uit de serie is Guilty Gear Xrd. Dat spel kwam in 2015 uit in arcadehallen en kwam een jaar later naar de Xbox One, de PlayStation 4 en Windows.