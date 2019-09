Google brengt nieuwe versie van Jacquard voor slimme kleding uit

Google is bezig met een verversing van zijn project voor slimme kleding, onder het zogenoemde Project Jacquard. In versie 2.0 wordt er een slimme 'tag' toegevoegd aan kleding, waarmee via gestures commando's aan een smartphone kunnen worden gegeven.

Dat beschrijft Cnet in een gesprek met Ivan Poupyrev en Dan Giles, die binnen Google de ontwikkeling van Project Jacquard leiden. De bedoeling is om met het project kleding slim te maken, en daarvoor wordt een soort tag gebruikt die in kleding verwerkt kan worden. Met versie 2.0 heeft Google het apparaatje aanzienlijk verkleind, waardoor het nu de afmetingen van een sd-kaart heeft, aldus Cnet.

Daarnaast is ook de mobiele applicatie die bij Project Jacquard hoort aangepast. Die kan gebruikt worden om de tag in te stellen, om zo verschillende gestures aan verschillende commando's te koppelen. Gestures betekenen in dit geval dat er op verschillende manieren over de tag geveegd kan worden. Vooralsnog is het overigens alleen mogelijk om verschillende commando's door te geven via Google Assistant, maar Google is van plan in de toekomst meer functionaliteit in te bouwen. Dan moet het ook mogelijk worden om meerdere commando's aan een gesture te koppelen.

Het eerste nieuwe product dat Google binnen het vernieuwde Project Jacquard uitbrengt is een rugzak die samen met Yves Saint Laurent is ontwikkeld. Die kost 995 dollar, maar Google heeft beloofd dat er ook goedkopere producten worden uitgebracht, al zijn daar verder nog geen details van gegeven.

Google introduceerde Project Jacquard in 2015, maar pas in 2017 kwam de eerste slimme jas uit, ontwikkeld samen met Levi's. Die kostte 350 dollar en kon verscheidene commando's aan de smartphone geven, maar is nooit erg populair geworden.