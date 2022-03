Mijn Belastingdienst heeft storing - update

Nederlanders die hun belastingaangifte willen invullen, kunnen maandagochtend te maken krijgen met een storing. Volgens de Belastingdienst is er een technische storing waardoor inloggen niet mogelijk is. Rond 11.00 uur zou de storing moeten zijn opgelost.

Vanaf 's ochtends 7.00 uur is er een 'technische storing', schrijft de Belastingdienst. In de storingsmelding staat ook dat de problemen naar verwachting om 11.00 uur zijn opgelost. Door de storing is het niet mogelijk om in te loggen bij Mijn Belastingdienst.

Volgens een tweaker die de storing opmerkte, was daarbij soms een melding te zien waarin stond dat het maximumaantal mensen was ingelogd. Dat wijst erop dat de storing te maken heeft met een grote toestroom van mensen die de aangifte voor de inkomstenbelasting willen doen. De Belastingdienst zelf geeft geen details over de oorzaak.

Per 1 maart kunnen Nederlanders hun jaarlijkse belastingaangifte invullen. Gebruikers die al zijn begonnen en nu met de storing te maken hebben, kunnen later verdergaan. De al ingevulde gegevens blijven bewaard, zegt de Belastingdienst.

Update, 18:00: De Belastingdienst schrijft om 17:30 uur nog druk bezig te zijn met het verhelpen van de storing. Volgens de instantie heeft niet iedereen problemen met het doen van belastingaangifte op Mijn Belastingdienst.