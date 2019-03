Gerucht: Sony halveert personeelsbestand smartphonedivisie

Sony halveert volgens Nikkei Asian Review voor maart 2020 het personeelsbestand van zijn smartphonedivisie. Het aantal banen zou van vierduizend naar tweeduizend gaan om de divisie weer winstgevend te maken.

Volgens de Japanse krant snijdt Sony in het personeelsbestand omdat smartphoneverkopen wereldwijd teruglopen en omdat het merk zelf nog maar een minimaal marktaandeel heeft, van minder dan 1 procent. Sommige van de werknemers die hun positie verliezen zouden overgezet worden naar andere divisies en er komt een optie voor werknemers om vrijwillig te vertrekken. Zelf heeft Sony nog niets bekendgemaakt over de ontslagronde.

De beslissing zou ook werknemers in Europa en China treffen. Verder schrijft Nikkei Asian Review dat Sony zich met de verkoop van zijn Xperia-smartphones voortaan op Europa en Oost-Azië gaat richten en in andere werelddelen minder telefoons gaat verkopen. Dat alles moet zorgen dat het bedrijfsonderdeel in 2020 weer winstgevend is.

Het is niet voor het eerst dat Sony een reorganisatie doorvoert. Eerder deed het al door te stoppen met laptops en ook bij de tv-divisie vonden er veranderingen plaats. Begin 2015 heeft Sony ook al een groot aantal mensen bij de smartphonedivisie ontslagen. Volgens ZDNet gingen er destijds 2100 mensen weg en bleven er nog zo'n 5000 over. Momenteel is de smartphonedivisie het enige bedrijfsonderdeel van Sony dat verlies maakt.