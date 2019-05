De beste vakantiegelddeals

Via de Pricewatch beschikken we over enorm veel prijzen van technologieproducten, met gegevens die vele maanden en jaren teruggaan. Af en toe zien we in die data dat er flinke prijsverschuivingen plaatsvinden en dat veel producten in prijs worden verlaagd. Meestal gebeurt dat rondom grote retailmomenten, zoals Black Friday, het vakantiegeldmoment en de back-to-schoolperiode. In deze reeks .Deal-artikelen delen we deze inzichten met je.

De vakantiegeldperiode eind mei kent niet zulke grote prijsdalingen, zien we in de Pricewatch. Wel zien we in onze historische data duidelijk dat jullie in deze periode actiever zijn binnen de prijsvergelijker. Lang niet iedereen gebruikt zijn vakantiegeld om op vakantie te gaan en blijkbaar is dit voor veel mensen ook het moment om techaankopen te doen. We zetten daarom voor jullie producten op een rij die in de afgelopen drie weken met 10 tot 55 procent in prijs zijn gedaald.

In dit artikel geven we de prijsdalers op twee manieren weer; eerst vind je een overzicht van de allergrootste dalers binnen de gehele Pricewatch. Hierbij kijken we naar populaire producten die een daling tussen 20 en 55 procent laten zien en bij tenminste vijf webshops beschikbaar zijn. We kiezen een bovengrens om prijsfouten zoveel mogelijk te weren. Omdat we vermoeden dat veel van jullie graag wat specifieker zoeken, hebben we ook de grootste dalers voor enkele populaire Pricewatch-categorie├źn uitgedraaid.

Nieuw algoritme

Toen we vorig jaar rondom Black Friday een vergelijkbaar artikel plaatsten, gaven jullie aan graag onderscheid te willen zien tussen producten die wellicht kortgeleden in prijs waren gestegen en nu weer dalen, en producten die voor het eerst sinds tijden zo'n lage prijs bereiken. Dit hebben we ingebouwd in de Pricewatch Deals-algoritmen die aan de basis staan van dit artikel en deze producten worden nu met een speciaal labeltje aangeduid. Het gaat hier om producten die een significante prijsdaling laten zien en die in de afgelopen vijf maanden niet zo goedkoop zijn geweest. Je kunt altijd de prijsgrafiek bij het product checken als je de gehele prijshistorie wilt zien.

De gegevens die we voor dit artikel gebruiken, worden ons aangeleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zoveel mogelijk up-to-date te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed van de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen. Ook kan het soms om een foutieve prijs gaan: deze kun je bij ons melden door met je muis boven de prijs te hangen en vervolgens op 'Onjuiste prijs melden' te klikken.