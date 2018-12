Gelukkig nieuwjaar iedereen! We hopen dat je 2018 geweldig hebt afgesloten en helemaal klaar bent voor een nog beter 2019. Zoals altijd grijpen we dit moment aan om terug te kijken op 2018 - met zoveel mogelijk feitjes en getallen. We hebben de statistiekendatabase weer doorgespit om te kijken welke cijfers we kunnen koppelen aan alle activiteit op dit mooie platform.

Daaruit blijkt in ieder geval dat jullie nog meer dan vorig jaar verknocht zijn aan jullie smartphones. We zagen het aantal pageviews vanaf smartphones weer met grote stappen toenemen en het onderwerp deed het ook erg goed binnen de artikelen; uit de top 10 best gelezen reviews ging het maar liefst 8 keer om een smartphone. 'Smartphones' was ook weer veruit de populairste categorie in de Pricewatch, en de best gelezen productrecensie was van een smartphone.

Dit maakt het extra belangrijk dat we de site zo goed mogelijk voor smartphones optimaliseren, en daar is het afgelopen jaar dan ook veel tijd in gestoken door onze product- en developmentteams. Al onze pagina's over evenementen en acties worden nu responsive weergegeven en in de Pricewatch hebben we veel grote en kleine wijzigingen doorgevoerd die het makkelijker moeten maken om de informatie te vinden die je zoekt. Onze video's bekijk je sinds september 2018 ook fijner op mobiel dankzij onze overstap naar YouTube als videoplatform.

Wat jullie waarschijnlijk ook veel mobiel doen is het luisteren naar podcasts, waarvan Tweakers er sinds april 2018 ook eentje heeft. Ook daar hebben we cijfers over opgeduikeld. Verder vind je in dit artikel statistieken over onder andere V&A, Tweakblogs en de meest actieve gebruikers terug. We willen iedereen weer enorm bedanken voor hun bijdragen het afgelopen jaar en kijken ernaar uit om samen met jullie van 2019 een geweldig Tweakers-jaar te maken.