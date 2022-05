Algoritmen maken ons leven in sommige opzichten een stuk makkelijker. Het scheelt nu eenmaal een hoop tijd als je niet voortdurend op zoek hoeft te gaan naar muziek die je mooi vindt of boeken die je graag wilt lezen. Met behulp van wiskundige formules die op jouw online gedrag (data) worden losgelaten, worden voorspellingen gedaan omtrent bijvoorbeeld jouw voorkeuren en toekomstige gedrag. Op basis daarvan krijg je specifieke advertenties of andere aanbevelingen voorgeschoteld. Maar de reeksen van instructies zijn voor veel meer toepassingen in te zetten. Het algoritme leidt de weg en de meeste mensen volgen maar wat graag.

Dit blinde vertrouwen brengt echter de nodige risico’s met zich mee. De voorspellingen en aanbevelingen zijn namelijk lang niet altijd objectief. Denk bijvoorbeeld aan de kwalijke rol van algoritmen bij het digitale fraudeopsporingssysteem SyRI of de toeslagenaffaire, waarbij volgens Amnesty International zelfs sprake is van mensenrechtenschending. Dit mogen dan excessen zijn, het blijft een feit dat we de groeiende macht van algoritmen niet mogen onderschatten. De vraag is: wat doen we eraan en hoe behouden we de controle? Drie deskundigen geven antwoord.