Om de volgende generatie microchips, of misschien beter gezegd atomaire netwerkprocessors, te begrijpen, moet je alles loslaten wat je weet van digitale, binaire chips. En het ergste is: er bestaat nog geen wiskundige theorie die dit soort systemen beschrijft. Wat we wel kunnen, is ze per stuk iets aanleren en daarmee experimenteren. Zo wisten onderzoekers van het Brains Center van de Universiteit Twente een chip te bouwen waarmee de herkenning van handgeschreven cijfers een stuk verbeterd kan worden. Is dat knap? Wel als je bedenkt dat de Twentse chip gebaseerd is op een netwerk van circa honderd booratomen, ingebed in een silicium-kristalrooster met maar drie controleparameters, terwijl een normaal, op ons binaire stelsel gebaseerd digitaal systeem hier veel meer hardware en energie voor nodig heeft.

Om te weten te komen hoe dat kan, spreken we met Herbert Jaeger, hoogleraar in onder andere kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Wilfred van der Wiel, hoogleraar in de nano-elektronica aan de Universiteit Twente. We bekijken waarom de hersenen zo lastig zijn na te bouwen en we bespreken de chip die de groep van Van der Wiel in de afgelopen jaren steeds verder wist te verfijnen. Gooi al je middelbareschoolnatuurkunde overboord en kom een kijkje nemen in de wereld van materiaalkunde en informatica op het scherpst van de snede.