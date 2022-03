Code Google TV-app voor Android wijst op komst afstandsbedieningfunctie

De code van de nieuwe versie van de Google TV-app voor Android wijst erop dat gebruikers hun telefoon daarmee kunnen verbinden aan hun tv en zo de app als afstandsbediening kunnen gebruiken. Die functie zit er nu nog niet in.

Screenshots van de functie. Bron: XDA

Gebruikers kunnen de telefoon en de tv pairen door het overnemen van een code die op het scherm van een televisie met Google TV of Android TV te zien is, meldt XDA-Developers. De tv weet dat het een code moet weergeven, omdat de app tv's in de buurt laat zien en vervolgens een signaal stuurt als de gebruiker een tv selecteert.

De site heeft de functie aan de praat gekregen, ondanks dat die nog niet live is in de huidige versie van de app. De interface van de afstandsbediening is nog minimaal en toont alleen een groot d-pad en wat knoppen. Het lijkt erop dat de zoekgigant het mogelijk wil maken om de tv te bedienen vanaf de app. Het is onbekend of en wanneer de functie beschikbaar zal zijn in de Google TV-app.

Google is niet de eerste of de enige die het mogelijk zou maken om een tv te bedienen vanuit een smartphone-app. Marktleider Samsung heeft de SmartThings-app, waarmee tv's van de afgelopen jaren van het merk te bedienen zijn.