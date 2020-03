Huawei presenteert eigen digitale assistent voor Europese markt

Huawei heeft een eigen digitale assistent voor de Europese markt aangekondigd onder de naam Celia. De assistent spreekt Engels, Frans en Spaans en staat standaard op de P40-smartphones die de fabrikant volgende maand uitbrengt.

Celia kan onder meer stemcommando's uitvoeren voor zaken als bediening van systeemfuncties of uitvoeren van zoekopdrachten, blijkt uit de aankondiging. Bovendien is er een mogelijkheid een vertaalfunctie te starten, waarbij gesprekspartners in verschillende talen kunnen spreken en de software de spraak vertaalt.

Nieuwe Huawei-smartphones hebben niet langer de Google Assistant aan boord, de digitale assistent van de zoekgigant. Huawei's P40-telefoons kunnen geen Google-diensten gebruiken vanwege het nog altijd geldende handelsverbod van de overheid van de VS. Cortana van Microsoft en Alexa van Amazon zouden vermoedelijk wel kunnen draaien op de telefoons.

Celia verwijst gebruikers bij zoekopdrachten door naar de Huawei-browser die standaard op de telefoon staat. Huawei is van plan in de toekomst meer talen te gaan ondersteunen, maar wanneer dat gaat gebeuren is vooralsnog niet duidelijk. Huawei kondigde Celia aan bij de presentatie van de P40-smartphones donderdag. Celia is de internationale versie van de Huaweis Chineestalige assistent Xiaoyi. Dat de fabrikant Xiaoyi internationaal wilde uitbrengen, is al anderhalf jaar bekend.