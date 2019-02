AP onderzoekt mogelijk delen van data over politieke voorkeur door partijen

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt het eventueel delen van bijzondere persoonsgegevens door politieke partijen met externe dienstverleners. Onder andere data over politieke overtuiging mag niet zomaar verstrekt worden.

De privacyautoriteit heeft bij de politieke partijen navraag gedaan over de omgang met persoonsgegevens tijdens verkiezingscampagnes. De partijen mogen in principe hun administratie gebruiken om leden direct te benaderen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens wil weten in hoeverre gegevens gedeeld worden met externe bedrijven die de partijen helpen in aanloop naar verkiezingen.

Die bedrijven houden zich bezig met microtargeting op met name social media. De autoriteit onderzoekt of die bedrijven bijzondere persoonsgegevens zoals politieke voorkeur verwerken of databases aanleggen van potentiële leden of kiezers.

Dat mag namelijk niet zomaar op basis van de algemene verordening gegevensbescherming. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals politieke overtuiging, religie en etniciteit mogen alleen bij uitzondering verwerkt worden en er gelden bepaalde beveiligingseisen voor de opslag en verwerking.

Het onderzoek is niet los te zien van de ophef over het gebruik van persoonsgegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica voor microtargeting bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en de rol die het gebruik van kiezersdata speelde bij het Britse referendum over de Brexit.