Advies aan regering Nederland: investeer in hightech als drukmiddel voor China

De Nederlandse regering zou moeten investeren in hightech-bedrijven om geen achterstand op te lopen op vooral China. Technologie die China wil hebben kan werken als drukmiddel in overleg met het land.

Met de recente handelsstrijd is de toegang tot Amerikaanse technologie voor Chinese overheden beperkt, waardoor Europa belangrijker wordt, concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een advies aan de regering over een strategie hoe om te gaan met China. Het kabinet had om advies gevraagd aan de raad, een onafhankelijk overheidsorgaan.

China heeft Europa nodig, schrijft de adviesraad. "Toegang tot Europese technologie is voor China van groot strategisch belang om in internationale waardeketens op hoger niveau mee te spelen en om de Chinese strijdkrachten verder te moderniseren." Probleem is daarbij dat Europa een achterstand heeft op de VS en China op diverse gebieden, zoals kunstmatige intelligentie, elektrische auto’s en batterijen.

Daardoor lijkt Europa de boot te missen. "Frankrijk en Duitsland onderkennen dit gevaar. Het vergt een sprong vooruit en massale investeringen in r&d, nationaal en Europees. Ook Nederland kan zelf meer investeren in de nationale hightech-industrie en in EU-verband inzetten op een modernisering van de EU-begroting en forse verhoging van het onderzoeksbudget daarbinnen."

De raad geeft geen concrete voorbeelden waarin de regering kan investeren om de hightech-industrie concurrerender te maken. Ook blijft onduidelijk hoe het kabinet die investeringen kan doen. De raad benadrukt wel dat samenwerking in Europa nodig is. De AIV noemt de EU 'hét vehikel om de kern van wat wij als Nederlandse samenleving willen openhouden en beschermen'.