Hubble-telescoop functioneert wellicht later deze week weer via back-uphardware

Ruimtevaartorganisatie NASA zegt dat de Hubble-telescoop wellicht later deze week kan overschakelen op back-uphardware. Dat zou kunnen betekenen dat de ruimtetelescoop zijn wetenschappelijk onderzoek weer kan hervatten. Het probleem ontstond een maand geleden.

De NASA zegt in een korte update dat het een formeel onderzoek heeft afgerond waarin is gekeken naar alle operaties die gerelateerd zijn aan het mogelijke overschakelen op back-uphardware. Dat overschakelen zal wellicht later deze week plaatsvinden, al is het onderzoek naar de oorzaak van de gecrashte payloadcomputer nog altijd gaande.

Of deze veronderstelde inschakeling van de back-uphardware eind deze week zal lukken, is nog maar de vraag. Een maand geleden probeerde de NASA al over te schakelen op twee back-upgeheugenmodules, maar dat mislukte. Het commando om de back-upmodule aan te zetten, kon niet worden voltooid. Ook pogingen daarna, onder meer om diagnostische informatie te verzamelen, slaagden niet.

De NASA vermoedde eerder dat een geheugenmodule de oorzaak was, maar de organisatie gaf aan dat de geheugenfouten ook slechts een symptoom konden zijn en dat een ander hardware-onderdeel de boosdoener kan zijn. Er werd later ook gekeken naar de Command Unit/Science Data Formatter en een vermogensregelaar op de Power Control Unit. Als een van deze systemen de vermoedelijke oorzaak zou zijn, wordt het lastiger om op back-uphardware over te stappen. Als de back-up-Command Unit/Science Data Formatter of de back-upvermogensregelaar moeten worden gebruikt, moeten meerdere hardwaredelen van het ruimtevaartuig ook overschakelen door de manier waarop ze met de Science Instrument Command and Data Handling zijn verbonden. De payloadcomputer is daar onderdeel van.

De payloadcomputer heeft als taak alle wetenschappelijke instrumenten te beheren en besturen. Een maand geleden kreeg deze computer niet langer het 'keep-alive'-signaal binnen; dit is een standaard-handshake tussen de payloadcomputer en de belangrijkste computers van de telescoop om aan te geven dat alles in orde is. Toen dat signaal uitbleef, zijn alle wetenschappelijke instrumenten automatisch in een veilige modus geplaatst. Dat is nog altijd het geval, waardoor nu al een maand geen wetenschappelijk onderzoek meer mogelijk is.