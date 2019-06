Bethesda streamt Doom naar smartphone met Orion-technologie voor game-engines

Bethesda heeft Orion aangekondigd, software waarmee ontwikkelaars game-engines kunnen optimaliseren voor streaming weergave met lage latency. Het gamebedrijf demonstreerde de techniek met Doom 2016 op een smartphone.

Orion is ontwikkeld door id Software en de techniek kan voor elke game en elk platform gebruikt worden. Volgens Bethesda zorgt Orion voor lagere latency en lagere eisen wat betreft bandbreedte en is de software aanvullend op de hardware die aanbieders van gamestreamdiensten in hun datacenters gebruiken.

Gamemakers zouden Orion eenvoudig kunnen integreren in hun games met behulp van een sdk. Bethesda demonstreerde de capaciteiten van Orion met behulp van Doom die streaming op een smartphone werd weergegeven. Het bedrijf meldt 'snel' een publieke test van Orion te houden, waarbij mensen die zich inschrijven voor de Doom Slayers Club gratis Doom streaming kunnen ontvangen. In eerste instantie is er daarbij alleen ondersteuning voor iOS-apparaten met versie 11 of later van die software.