Video toont battle royale in Battlefield V met solo- en duomodi

Op YouTube staan beelden van de Firestorm-modus in Battlefield V. Daaruit is op te maken dat de battle royale-toevoeging ook een solo- en duomodus krijgt. EA liet zelf alleen een modus voor teams van vier personen zien.

De beelden zijn door een YouTube-gebruiker online gezet, EA heeft zelf nog geen nieuws over Firestorm bekendgemaakt. Het filmpje legt kort uit hoe de battle royale-modus van Battlefield V werkt. Spelers springen uit een vliegtuig met een parachute en op het speelveld bevinden zich verschillende objectives. Spelers kunnen die overnemen om zeldzame loot, voertuigen of reinforcements te bemachtigen. In de video is een kleine helikopter, een amfibievoertuig en een tank te zien.

Wapens liggen op het speelveld en zijn verdeeld in drie categorieën: Common, Rare en Epic. Er zijn geen verschillende klassen waar spelers uit kunnen kiezen, iedereen is gelijk. Als een speler wordt neergeschoten, kan deze nog door een teammaat gered worden binnen een bepaalde tijd.

In oktober vorig jaar maakte EA bekend dat Firestorm aan Battlefield V wordt toegevoegd bij het verschijnen van de Trial By Fire-update. Die zou in maart uit moeten komen. Bij de aankondiging van de battle royale-modus zei EA dat in Firestorm zestien teams van vier spelers tegen elkaar vechten. Een solo- of duomodus is tot nu toe nooit genoemd.