Ziggo stapt naar civiele rechter voor schadevergoeding smartcardfraude

Ziggo gaat via de civiele rechtbank een schadevergoeding eisen van een 29-jarige man die geld verdiende aan cardsharing. De man werd deze week veroordeeld voor het verspreiden van uitgebreide tv-pakketten van Ziggo en kreeg een werk- en voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank van Den Haag vonniste donderdag in de strafzaak dat de 29-jarige verdachte uit Oude Wetering in vijf jaar en acht maanden tijd aanvullende tv-pakketten van Ziggo heeft aangeboden aan ongeveer 342 tot 562 gebruikers. Die gebruikers hadden daarvoor wel een basisabonnement van Ziggo nodig. Hij leverde software aan om de Ziggo-smartcard aan te passen en verkocht gemodificeerde Dreamboxen. Dat schrijft het AD. Een abonnement kostte bij veroordeelde Jermain R. 75 euro per jaar. Wie het uitgebreide televisiepakket bij Ziggo zelf zou hebben afgenomen had hetzelfde bedrag per maand moeten betalen.

Op basis van zo'n driehonderd man en bijna zes jaar tijd claimde Ziggo tijdens de strafrechtelijke zaak 750.000 euro te zijn misgelopen. Dat bedrag zou het bedrijf namelijk hebben verdiend als die driehonderd mensen bij Ziggo de abonnementen hadden afgesloten. De rechter was het echter niet eens met beredenering. Ziggo wist namelijk al in 'een vroeg stadium' van de fraude en had 'wellicht' nog andere mogelijkheden om in te grijpen. Ook vindt de rechter dat het niet vaststaat dat klanten van R. ook een abonnement bij Ziggo afgesloten zouden hebben. Ziggo kan nog wel naar de civiele rechtbank stappen voor de vordering.

In een reactie schrijft VodafoneZiggo dat ook te gaan doen. Informatie over een termijn geeft het bedrijf niet. Ook gaat het moederbedrijf van Ziggo niet in op de uitspraak dat Ziggo misschien meer had kunnen doen om het verspreiden te stoppen. Wel zegt het bedrijf 'content te zijn over het afschrikwekkende effect van de gevangenisstraf'. Volgens het AD werd de aangifte van Ziggo niet snel doorgezet bij de politie, vanwege het technisch karakter van de aanklacht.

Uiteindelijk heeft de veroordeelde een taakstraf van 240 uur gekregen met een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Criminelen die geld verdienen met cardsharing komen vaker in het nieuws, zoals de twee mannen uit Groningen, zeven mannen achter een cardsharing-netwerk en een man die nu in Turkije verblijft die zich schuldig maakten aan het delict.