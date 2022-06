Als je dit artikel hebt geopend, is het aannemelijk dat je geïnteresseerd bent in voetbalgames en dus ook in de nieuwe FIFA-game van dit jaar. Dat maakt het ook aannemelijk dat je de afgelopen weken op andere plekken al zaken over FIFA 21 hebt gelezen die we hier pas vandaag bespreken. De reden daarvoor is simpel. Eind juli gaf EA Sports een lange presentatie over FIFA 21 en mochten media en influencers een weekend lang aan de slag met een speciale bètaversie waarin het een en ander aan nieuwe features kon worden uitgeprobeerd. Een klein detail daarbij: de informatie moest op gezette momenten naar buiten worden gebracht. Zo mocht er begin augustus over de gameplay worden gesproken, terwijl begin deze week het embargo op de informatie rond Volta en Ultimate Team verliep. Een handige manier voor EA om meer content te genereren, maar Tweakers besloot te wachten tot alles openbaar mocht worden gemaakt, om dat dus in deze preview te verwerken.

FIFA 21 verschijnt in een raar jaar en … afijn, je begrijpt het inmiddels wel. Het is goed mogelijk dat je een klein beetje maagzuur omhoog voelt komen als je nóg een introductie moet lezen over hoe gek het allemaal is tijdens de coronacrisis, dus laten we lekker een andere kant op gaan. FIFA 21 is een game waarin je ook niets zult merken van de pandemie. In FIFA zitten de stadions vol, mogen de fans gewoon zingen en komen er geen mondkapjes in beeld. De makers willen voetbal op zijn best neerzetten, niet op de sfeerloze, halfbakken manier die de laatste weken in het echt was te zien. Wel kregen de ontwikkelaars van de game natuurlijk te maken met hindernissen, maar die stonden de jaarlijkse release dus niet in de weg. Sterker nog, dit is een uitdagender jaar dan voorgaande jaren, en wel om twee redenen.

Allereerst moet er ook nog een versie worden gemaakt voor de nieuwe consoles. Over die ‘gen 5-versie’ is overigens helemaal niet gesproken, dus daarover weten we nog niets. En daarnaast speelt dat de grote concurrent, PES, dit jaar met een seizoensupdate komt in plaats van een heel nieuwe game. In een wereld waarin sportgames vaak verweten wordt dat er te weinig vernieuwing plaatsvindt om steeds maar weer de volle mep te vragen, kan de keuze van Konami rekenen op lof, zelfs al is dertig euro voor een update geen fantastische deal. Het legt echter wel druk op het ontwikkelteam van EA om te bewijzen dat FIFA 21 wel degelijk zijn vaste prijskaartje waard zal zijn.

Of dat lukt moet uiteraard nog blijken, maar we zijn vooralsnog positief. Dat heeft te maken met verschillende elementen waarover je op de volgende pagina’s kunt lezen, maar laten we er alvast een paar aanstippen. Voor ons als fans van de Career Mode de belangrijkste: de grootschalige metamorfose van deze modus. De afgelopen jaren moest de Career Mode zijn status van meest belangrijke FIFA-modus afstaan aan FIFA Ultimate Team en sinds vorig jaar moet hij ook Volta naast zich dulden. Toch zijn er nog steeds veel mensen die gewoon lekker offline hun seizoentjes spelen met hun favoriete club, transfers uitvoeren en daar maandenlang spelplezier uit halen. Dat doen ze in een spelmodus die al jaren nagenoeg onveranderd is, maar in FIFA 21 komt er dus een broodnodige update. Daarbij zien we in de gameplay-features een aantal interessante dingen, met voorop de verbeterde manier waarop spelers ruimte zoeken om een pass te kunnen ontvangen en de manier waarop je computergestuurde spelers een loopactie in een bepaalde richting kunt laten maken. Die twee features zouden een antwoord kunnen zijn op twee al langer bestaande bronnen van frustratie in de gameplay. Naast deze punten zijn er nog veel meer veranderingen, ook in FUT en Volta, maar als de bovenstaande verbeteringen goed zijn, ziet het er eigenlijk al meteen prima uit voor FIFA 21.