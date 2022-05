Renders van onaangekondigde Nokia (7.3) verschijnen

Er zijn renders online gezet van een onaangekondigde Nokia-smartphone. Het gaat waarschijnlijk om de Nokia 7.3, die voorzien wordt van een Snapdragon 690-soc met 5g-ondersteuning. De fabrikant heeft het toestel nog niet aangekondigd.

De afbeeldingen verschenen bij OnLeaks, die vaker als eerste renders weet te bemachtigen van smartphones die door de fabrikant nog onder de pet worden gehouden. De vermoedelijke Nokia 7.3 heeft een scherm met een punch-hole camera aan de voorkant, en aan de achterkant een vingerafdrukscanner en een viertal camera's. Het scherm heeft een diagonaal van 6,5" en er is een koptelefoonaansluiting ingebouwd.

In de behuizing heeft de fabrikant waarschijnlijk een Snapdragon 690-soc ingebouwd. Deze soc is voorzien van een X51-modem die 5g-ondersteuning biedt. Daarnaast zou er een 4000mAh-accu aanwezig zijn die met 18W kan opladen via usb-c.

HMD, uitgever van de Nokia-merknaam kondigde eerder deze week al aan dat het deze maand de Nokia 2.4 en 3.4 uitbrengt voor respectievelijk 129 en 149 euro. De vermoedelijke Nokia 7.3 komt waarschijnlijk in het vierde kwartaal uit, maar omdat HMD er zelf nog niets over heeft losgelaten, is de daadwerkelijke releasedatum nog niet bekend.