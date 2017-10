Microsoft bevestigt dat recente Windows-updates bsod-problemen opleverden

Microsoft heeft een probleem verholpen dat bij sommige Windows 10-gebruikers tot bootproblemen en een blue screen of death leidde. De fout zat bij een 'publiceerprobleem' bij twee beveiligingsupdates van afgelopen dinsdag.

Berichten over de problemen bij gebruikers verschenen woensdag en donderdag online, maar Microsoft reageerde daar eerder niet op. Nu erkent het bedrijf ervan op de hoogte te zijn. Het ging om wsus - en sccm -gebruikers van Windows 10 met versienummers 1703 en 1607 en om Windows Server 2016. De beveiligingsupdates KB4041676 en KB4041691 zorgden voor problemen. Microsoft wijt het aan een 'publiceerprobleem', zonder verdere details te geven.

Consumenten die updates via Windows Update binnenhalen en zakelijke gebruikers die dat via Windows Update for Business doen, hadden niet te maken met het probleem. Microsoft stelt het probleem op 10 oktober al verholpen te hebben met een cumulatieve update en het bedrijf adviseert klanten deze door te voeren.

Beheerders van wsus en sccm dienen daarvoor opnieuw te scannen naar updates. Voor getroffen systemen die nog geen reboot hebben gehad, geeft het bedrijf een workaround om de wachtrij voor de updates te verwijderen. Systemen die niet meer kunnen booten zouden met Automatic Repair en systeemherstel geholpen kunnen worden, door het invoeren van enkele commando's in de command prompt. Microsoft geeft hierover details op zijn supportpagina.