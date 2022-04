Belg wordt nieuwe ceo van Duitse tak van telecombedrijf Vodafone

De Belg Philippe Rogge is benoemd als de nieuwe ceo voor Vodafone Deutschland. Hij volgt 1 juli Hannes Ametsreiter op, die sinds 2015 ceo is van de Duitse tak van Vodafone. Rogge werkte de afgelopen elf jaar bij Microsoft, onder meer als topman voor Centraal- en Oost-Europa.

De Belgische Philippe Rogge woonde al in München, vanwaar hij voorzitter was van de Centraal- en Oost-Europese tak van Microsoft. Eerder was hij onder meer coo voor Microsoft in China en general manager voor België, Luxemburg en Portugal. Daarvoor werkte hij acht jaar bij de Belgische telecomprovider Belgacom Group, wat nu Proximus is, in België.

Als ceo voor de Duitse tak van Vodafone treedt hij ook toe aan tot het bestuur van de Vodafone Groep. Aan het hoofd van die multinational staat Nick Read. Elke regionale Vodafone heeft een eigen ceo. In Nederland is Jeroen Hoencamp de ceo van VodafoneZiggo. In een persbericht zegt ceo Nick Read blij te zijn met de komst van Rogge vanwege zijn commerciële en operationele ervaring bij Microsoft.