HP bracht in september vorig jaar de Reverb G2 pcvr-headset uit in Nederland. Deze headset voor Windows Mixed Reality en SteamVR biedt met 2160x2160 pixels per oog de hoogste resolutie die we tot nu toe in een betaalbare vr-headset hebben gezien. Wij hebben de nieuwe headset getest en zochten uit of het ook de beste vr-headset van dit moment is.

VR-gaming zit in de lift. Facebooks nieuwe Oculus Quest 2 lijkt - Facebook geeft geen officiële cijfers - een groot verkoopsucces. Ook de maandelijkse hardwaresurveys van Steam laten zien dat het aantal gamers met vr-headset gestaag toeneemt. Wie tot nu toe op zoek ging naar een vr-headset voor pc-gaming, kwam bijna vanzelf uit bij Oculus of HTC. Facebook, eigenaar van Oculus, liet vorig jaar echter weten de markt voor dedicated pc-headsets te verlaten en zich voortaan volledig te richten op mobiele headsets, zoals de Quest 2. De Quest 2 is met een optionele USB 3-compatibele kabel overigens ook te gebruiken als pcvr-headset, maar zoals we in onze review opmerkten, zitten daar wat haken en ogen aan. De laatste dedicated Oculus-headset voor de pc, de in 2018 uitgebrachte Rift S, is nog altijd te koop voor ongeveer 450 euro, maar wordt waarschijnlijk binnen enkele maanden uitgefaseerd. Bij HTC staat het er momenteel niet veel rooskleuriger voor. De Vive Cosmos, de nieuwste vr-headset van HTC, is met een winkelprijs van ongeveer 800 euro relatief duur, terwijl hij wat prestaties en comfort betreft weinig meerwaarde biedt ten opzichte van de veel goedkopere Rift S.

Buitenbeentje voor VR-liefhebbers is de Index-headset van Valve. Deze headset werkt, in tegenstelling tot de Rift S en Vive Cosmos, met basisstations en biedt daarmee superieure tracking van de controllers. De Valve Index heeft bovendien een bredere field-of-view dan zijn concurrenten en ondersteunt refreshrates tot 144Hz. Nadeel van de Index zijn de hoge prijs van 1080 euro en de slechte verkrijgbaarheid van de headset.

Gelukkig is er meer keuze dan alleen de headsets van Oculus, HTC en Valve. HP kwam in 2019 met de Reverb, een Windows Mixed Reality-headset met een extreem hogere resolutie van 2160x2160 pixels per oog, waarmee de headset de concurrentie voorbijstreefde. De Reverb had echter ook een aantal grote nadelen. De headset, die gebruikmaakt van inside-out tracking voor het bepalen van de eigen positie en de controllers, beschikte over slechts twee camera’s aan de voorkant van de headset. Daardoor werkte tracking van de controllers laag-opzij en boven het hoofd niet altijd goed. Daarnaast had de headset weliswaar een hogere resolutie, maar waren de gebruikte lenzen niet van de hoogste kwaliteit, waardoor de beeldscherpte, zeker richting de hoeken van het beeld, in de praktijk toch niet optimaal was.

HP Reverb G2 met controllers

De Reverb G2 behoudt dezelfde hoge resolutie, maar moet de zwakke punten van zijn voorloper oplossen. De nieuwe headset biedt traploze ipd-aanpassing en beschikt over vier camera’s voor het bepalen van de positie. Daarnaast heeft HP de hulp van Valve ingeroepen voor het lenssysteem en de ingebouwde luidsprekers. Verder zijn het design en de ergonomie van de headset op de schop genomen, waardoor de G2 écht een nieuw product is. Goedkoop is de Reverb G2 niet. De headset is te koop zonder of met controllers, met winkelprijzen van respectievelijk circa 600 en 700 euro.