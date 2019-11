Oculus Link-software om Quest-headset te gebruiken met pc is beschikbaar in bèta

Oculus Link is beschikbaar als bèta. Met de software kan de Quest, een standalone-vr-headset, aan een pc gekoppeld worden. Vervolgens is het mogelijk om op de Quest vr-games en -apps te draaien die voor de Oculus Rift zijn gemaakt.

Tijdens de bèta werkt Oculus Link nog niet met AMD-gpu's. Wel werkt het met alle videokaarten uit de GeForce RTX 20- en GTX 16-serie. Ook Nvidia's GTX 1070 en 1080 worden ondersteund, maar de 1060 en 970 niet. Oculus wil later ondersteuning voor meer videokaarten toevoegen.

Volgens Oculus werkt het koppelen van de Quest aan pc's met de meeste usb-c-kabels van hoge kwaliteit. Het bedrijf heeft zelf getest met een kabel van Anker van 90cm en beveelt die aan op zijn supportpagina.

Oculus gaat later dit jaar zelf een aangepaste Link-kabel uitbrengen. Dat wordt een vijf meter lange optische kabel, die meer bewegingsvrijheid moet bieden dan 'iedere andere kabel op de markt'. Die kabel komt dit jaar in beperkte oplage uit in 'geselecteerde regio's'. Volgend jaar moet de kabel beter beschikbaar zijn. Het is nog niet bekend wat de kabel gaat kosten.

Om Oclulus Link te activeren moeten gebruikers van de Quest hun bril updaten naar de 11.0-software en aansluiten op een pc. Vervolgens zijn games voor de Rift te spelen via de Oculus-desktop-app. De Quest kwam eerder dit jaar uit voor 449 euro. De bril met Snapdragon 835-soc werd op de markt gezet als standalone-vr-headset. De Quest heeft een resolutie van 1600x1440 pixels per oog. Dat is hoger dan de Rift S, die een resolutie van 1280x1440 pixels per oog heeft.