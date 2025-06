Mozilla heeft een update voor versie 133 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer een nieuwe antitrackingoptie toegevoegd die beschikbaar is als de geavanceerde trackingbescherming op 'streng' staat ingesteld. Verder kunnen er tabbladen worden geopend die op andere apparaten openstaan en maakt de Canvas2D nu gebruik van de grafische kaart voor hardwareversnelling onder Windows. In versie 133.0.3 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed the missing scrollbar in the Library window, such as when viewing History or Bookmarks. (Bug 1934482)

Fixed a problem where toolbar buttons were not visible on mouseover when using both the Windows High Contrast theme and the Firefox System theme. (Bug 1930840)

Fixed blurry line drawing on some Canvas elements when hardware acceleration is enabled. (Bug 1933668)

Fixed incorrect Firefox window positioning on Windows when restoring from maximized. (Bug 1934238)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 133.0.3 voor macOS (Fries)